Pesce non in regola e scarsa igiene. Ristorante chiuso

FOLLONICAViolazioni, sia in relazione alla necessaria tracciabilità del prodotto ittico che alle previste condizioni igienico sanitarie hanno portato alla chiusura di un ristorante a Follonica. Ieri il personale della Guardia Costiera di Follonica ha portato a termine una mirata attività di controllo della filiera commerciale del prodotto ittico. I militari dell’Ufficio Locale marittimo sono intervenuti congiuntamente al personale dell’Aasl di Grosseto – Dipartimento di prevenzione e sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, in un esercizio di ristorazione attivo a Follonica e, nell’ambito del controllo, hanno riscontrato numerose violazioni. Le numerose carenze nella manutenzione igienico sanitaria, sia ordinaria che straordinaria, la scarsa pulizia generale dell’intera cucina e degli attrezzi ivi presenti e il mancato rispetto delle procedure previste dal manuale di autocontrollo Haccp e di sanificazione, hanno inevitabilmente portato all’emissione da parte dell’Autorità Sanitaria di un provvedimento di sospensione temporanea dell’attività, sino al ripristino delle condizioni minime necessarie. Nel medesimo contesto gli accertatori hanno proceduto a contestare sanzioni amministrative per un importo complessiva pari a 5mila euro unitamente al sequestro di quasi trecento chili di prodotto ittico non tracciabile. L’attività odierna, come sempre, è diretta a garantire una salvaguardia complessiva di tutto il settore, sia per i profili riguardanti la tutela della salute del consumatore finale che per quelli attinenti alla necessaria salvaguardia dell’ecosistema marino e della fauna ittica.