Il burraco della solidarietà . Vince il sindaco Cerulli

Grande successo per il torneo di burraco nel piazzale del Palazzo comunale organizzato per beneficenza. Alla fine, a vincere, è stata la coppia formata dal sindaco, Arturo Cerulli, e Michele Pera. Il torneo, chiamato ’Burraco sotto le stelle’, ha visto la partecipazione di 44 coppie, quindi di 88 persone appassionate del celebre gioco di carte.

Un torneo benefico per aiutare la famiglia della giovane Alessandra Mazzolai, ragazza di Porto Ercole scomparsa recentemente lasciando due figli. Un aiuto concreto nei confronti della famiglia grazie al torneo, che si è svolto nel piazzale del municipio fino all’arrivo della pioggia, che ha reso necessario lo spostamento dei tavoli all’interno del palazzo, dove l’evento si è concluso.

Il sindaco, che quindi, sostanzialmente, ha ’giocato in casa’, ha ottenuto la vittoria del torneo assieme al compagno Michele Pera. "Una bella iniziativa soprattutto dal punto di vista sociale – ha sottolineato Arturo Cerulli – che ha permesso di aiutare una famiglia. Ringraziamo la presidente del circolo del Burraco che ha organizzato l’evento, Rita Polemi, oltre a tutti i partecipanti. Grazie ovviamente anche ai portoercolesi che hanno portato i dolci, quelli non li batte nessuno, creando una sorta di buffet che è stato allestito durante la manifestazione".