La generosità delle associazioni 4000 euro per i ragazzi disabili

Generose donazioni, a favore del Comune, per sostenere le famiglie di ragazzi con gravi disabilità: si tratta di quanto raccolto in occasione della Sagra del Luglio Casteanese. L’importante iniziativa ha visto protagoniste l’associazione Davide Mancini Odv-Ancorati al cielo, rappresentata da Samuela Brunamonti, che ha donato la somma di 2.970 euro, e l’associazione Castel di Pietra, il cui presidente Mauro Cigli ha consegnato un ulteriore contributo di 850 euro.

Nel Palazzo comunale, si è svolta la cerimonia di consegna delle donazioni: i fondo, come detto, sono destinati al bonus per le famiglie con ragazzi con gravi disabilità, a sostegno delle esigenze quotidiane e dell’inclusione dei più fragili."Desidero esprimere la più profonda gratitudine alle associazioni e a tutti i cittadini che, anche quest’anno, hanno dimostrato un grande cuore – ha detto la sindaca, Stefania ulivieri – . I fondi donati contribuiranno a migliorare concretamente la vita delle famiglie e dei ragazzi con gravi disabilità del nostro territorio. È un segno di comunità coesa e solidale, e sono orgogliosa del lavoro di tutti".

Anche i presidenti delle associazioni hanno espresso parole di grande valore. "Siamo felici – ha haffermato Samuela Brunamonti –, di poter donare alla comunità ciò che abbiamo raccolto grazie alla partecipazione attiva dei cittadini. Questo gesto rappresenta la volontà di costruire insieme un futuro più accogliente per tutti". "La cultura della solidarietà è un patrimonio che ci appartiene – ha aggiunto Mauro Cigli – : donare oggi significa investire nella dignità e nel benessere delle famiglie più fragili. Siamo onorati di sostenere questa iniziativa".

Roberto Pieralli