"Solidar Mangiando" con Noi da grandi

Torna l’appuntamento estivo con "Solidar Mangiando", la cena spettacolo organizzata dall’associazione Noi da Grandi Onlus per finanziarie le terapie e i progetti sull’autostima dei propri ragazzi. Questa volta la location è il ‘salotto buono’ di Empoli, la centralissima piazza Farinata degli Uberti, dove domani sera dalle 20 sarà Paolo Picchi a presentare.

Oltre alla cena con menù, a 45 euro a persona (20 euro per le bambine e i bambini fino a 11 anni), i partecipanti potranno gustarsi una sfilata di moda degli stessi ragazzi dell’associazione, in passerella con i veri modelli, ed un’esibizione di ballo a cura della scuola di danza Art Lab.

Per prenotarsi alla cena chiamare i numeri 320 2164203 (Linda), 328 6129599 (Elisa) o 347 0659938 (Annamaria). Tante aziende empolesi hanno aderito dando il loro contributo: SOLOFIRME con la collaborazione della gioielleria Rutili che accompagnerà con i suoi gioielli i vari outfit con la collaborazione dell’accademia Santini che curerà l’immagine dei ragazzi.

Noi da grandi nasce nel 2008 dalla volontà di alcuni genitori di ragazzi disabili, con l’intento di potenziare l’autonomia dei propri figli. Tanti i progetti messi in campo, da quelli più mirati come "stasera non torno a casa" ai quelli pensati per far divertire i ragazzi favorendone le relazioni quali corsi di ballo, canto, scherma e musica.