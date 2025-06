Cena benefica per una carrozzina

Una carrozzina speciale grazie alla sinergia tra i tifosi della Fiorentina e la Fondazione Alice Benvenuti. Tutto merito di una cena in programma questo sabato alle 21 a San Pancrazio, nel comune di Bucine, con l’unico obiettivo di raccogliere 16 mila euro per donare questo prezioso ausilio all’avanguardia a un bambino affetto, fin dalla nascita, da una grave malformazione congenita e grazie al quale potrebbe vivere la sua quotidianità con maggiore autonomia, partecipare alla vita scolastica, alle attività quotidiane e integrarsi più facilmente nel contesto sociale. Il progetto denominato "Gruppo Valdarno e Alice: una carrozzina per muoversi senza limiti!" porterà la bellezza di quasi 450 persone a tavola, tutti uniti con l’intento di aiutare oltre che il bambino anche la famiglia in questo obiettivo che raggiungerà addirittura la Svezia, paese produttore di questa speciale carrozzina. La mobilitazione coinvolge non solo la fondazione, che curerà la gestione delle donazioni compresa la consegna dell’ausilio nella massima trasparenza, ma anche il Gruppo Valdarno, un nutrito numero di tifosi della Fiorentina attivi dal 2019 in numerose iniziative benefiche sul territorio. Insieme, uniscono energie e sensibilità per trasformare un gesto di solidarietà in un cambiamento concreto per il giovane diretto interessato ma anche per chi, come i suoi genitori e fratelli, vivono accanto a lui la quotidianità trovandosi, spesso, di fronte ad alcune barriere che impediscono di poter vivere in maniera spensierata assieme ai tanti amici che condividono con lui non soltanto l’esperienza scolastica ma anche la semplice passeggiata o una vacanza al mare.

Per chi non potrà essere presente alla cena ma volesse fare anche una piccola donazione può comunque metterla in pratica tramite bonifico bancario IT89H0306909606100000402957 alla Fondazione Alice Benvenuti ETS, specificando nella causale: "Gruppo Valdarno e Alice: una carrozzina per muoversi senza limiti!". Ogni donazione rappresenta un passo in più verso un grande traguardo: regalare libertà di movimento e un sorriso a un bambino, certamente meno fortunato di altri ma che sta vivendo la sua vita con la massima serenità alla pari dei suoi coetanei.

Massimo Bagiardi