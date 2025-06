"A Solidar Mangiando la città ha risposto in modo travolgente"

Una cena sotto le stelle per sostenere l’autonomia dei ragazzi con disabilità: buona la prima in piazza Farinata degli Uberti con "Solidar Mangiando", una tavolata lunga 360 posti. È stato un successo l’evento organizzato dall’associazione Noi da Grandi Onlus. Per la prima volta, la storica piazza ha ospitato la versione estiva della cena – solitamente organizzata alla Vela Margherita Hack di Avane – trasformandosi in un grande salotto a cielo aperto dove gusto, musica e impegno sociale si sono fusi in un unico abbraccio. "Una scommessa vinta – ha detto la presidente dell’associazione, Annamaria Leoncini –. Non era facile cambiare cornice. Ma è filato tutto liscio: la risposta di Empoli è stata travolgente, abbiamo ricevuto donazioni importanti, tantissimo affetto". La serata ha alternato piatti gustosi a momenti di spettacolo, moda e commozione. Tra gli istanti più toccanti, la sfilata dei ragazzi dell’associazione insieme a modelli professionisti. Non sono mancati gli omaggi a Franco Lisi, storico presidente onorario scomparso nel 2023, anima instancabile dell’associazione. A lui è stata dedicata la canzone “Meraviglioso“ di Domenico Modugno. "Portare la cena in piazza era anche un suo sogno – ha ricordato Leoncini –. Siamo felici di averlo realizzato. Solidar Mangiando è stato un modo per aprirsi alla città, raccontare chi sono e cosa fanno questi ragazzi, circa 50 tra bambini, adolescenti e adulti. La cifra raccolta serve a sostenere percorsi continuativi, dal laboratorio di cucina alle terapie individuali e di gruppo". Servizi coperti al 70% dall’associazione, che deve affrontare un aumento costante dei bisogni.

Ylenia Cecchetti