’MassAiuta’ i più bisognosi. Maxi raccolta alimentare

Una città intera che si mobilita, spalla a spalla, per non lasciare nessuno indietro. Sabato 7 giugno, dalle 9 alle 20, Massa si trasforma in una grande rete di solidarietà grazie a ’MassAiuta’, la raccolta alimentare comunitaria che mette insieme istituzioni, associazioni, imprese, parrocchie e cittadini in un unico gesto corale per sostenere chi è in difficoltà. L’iniziativa è promossa dal Comune - assessorato alle Politiche sociali — in collaborazione con le cinque associazioni del ’Tavolo solidale’ (Caritas, Croce Rossa Italiana, Misericordia San Francesco, Cooperativa L’Abbraccio e Fondazione Ant), numerose parrocchie cittadine e con il prezioso contributo delle aziende Skf e Baker Hughes-Nuovo Pignone.

Giunta alla sua seconda edizione, dopo il successo dello scorso anno, l’iniziativa coinvolgerà nuovamente l’intera comunità in un grande sforzo corale per raccogliere generi alimentari di prima necessità da destinare alle famiglie in difficoltà del territorio. ’MassAiuta 2025’ potrà contare sull’impegno di oltre 100 volontari tra operatori delle associazioni promotrici, parrocchiani, cittadini, dipendenti delle aziende partecipanti, e giovani attivi nel Rotaract e nel Leo Club, a testimonianza del valore civico, collettivo e intergenerazionale dell’iniziativa. Saranno nove i punti vendita del territorio comunale coinvolti nella raccolta, ciascuno presidiato da volontari dotati di un kit fornito dall’amministrazione comunale: casacche identificative, shopper bag da distribuire ai clienti e scatole per la raccolta e lo stoccaggio dei beni alimentari.

I supermercati aderenti sono: Esselunga (viale Roma), Carrefour (via Massa Avenza), Ekom (via del Cesarino), Conad (via Carducci, via Democrazia, via Simon Musico e via Stradella), Sigma (via San Leonardo) e Carrefour Express (via Modena). Saranno richiesti in particolare prodotti a lunga conservazione, con un’attenzione speciale per alimenti essenziali, ma sempre più costosi, come l’olio extravergine d’oliva. Tutto ciò che sarà raccolto verrà poi redistribuito alle famiglie bisognose tramite le strutture e i referenti del ’Tavolo solidale’, grazie anche al supporto logistico e organizzativo garantito dal Comune, che ha messo a disposizione spazi di stoccaggio e mezzi operativi.

"Questa iniziativa è molto più di una raccolta alimentare. È un segno concreto di comunità, di prossimità, di cittadinanza attiva" — ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali Francesco Mangiaracina —. L’amministrazione crede nel valore del lavoro di rete e nel potere della solidarietà. La risposta dello scorso anno è stata straordinaria e anche per questa edizione abbiamo costruito una rete solida e partecipata che coinvolge tutto il territorio. Famiglie, associazioni, parrocchie e imprese locali dimostrano che insieme si può davvero fare la differenza". Parole confermate anche dal sindaco Francesco Persiani. "MassAiuta – ha sottolineato Persiani – è uno dei progetti che meglio rappresenta il volto umano della nostra città. Un’iniziativa concreta, inclusiva e profondamente civica. Ringrazio tutte le realtà coinvolte per l’impegno e la passione. Come amministrazione, anche quest’anno faremo la nostra parte non solo garantendo il coordinamento, ma fornendo tutto il necessario per la riuscita operativa dell’evento".

Lo slogan ’Spesa donata, speranza ritrovata. A Massa nessuno resta solo’ riassume l’essenza dell’iniziativa, che si conferma come uno dei momenti più significativi di solidarietà attiva del territorio, capace di unire enti pubblici, volontariato, mondo religioso, imprese e cittadini in un’unica, concreta azione di sostegno.

Michele Scuto