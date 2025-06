"Serietà, non proclami: si perde o si vince insieme"

"Su Salanetti si perde o si vince tutti insieme". L’amministrazione civica di Porcari replica alla consigliera Barbara Pisani, capogruppo dell’opposizione. "Servono responsabilità, metodo e rispetto, per le istituzioni, per i cittadini e per la verità dei fatti – si legge in una nota della maggioranza - per questo è necessario chiarire alcune distorsioni che continuano a circolare dopo la Conferenza dei Servizi. La consigliera capogruppo di minoranza dice di parlare a nome di un comitato, ma quel comitato – fa notare l’amministrazione di Porcari – non si è mai costituito formalmente. Non ha una personalità giuridica, né una rappresentanza riconosciuta. Questo riteniamo sia stato il motivo della sua esclusione all’ultima Conferenza dei Servizi e, comunque, l’apporto dato dalla relazione della consigliera Pisani, regolarmente pervenuto e valutato, è stato ritenuto ininfluente dalla Regione perché non ha portato elementi di novità. Quindi nessun aiuto concreto è arrivato. È lì che si autorizzerà o no l’impianto. È lì che il Comune ha presentato un contributo tecnico serio e dettagliato, che ha messo in discussione le basi del progetto. È lì che abbiamo rappresentato tutta la comunità di Porcari. Dire pertanto che i cittadini sono stati tenuti fuori solo perché la consigliera non è stata ammessa come uditrice, è sbagliato. C’era il Comune a rappresentarli. Abbiamo scelto il lavoro al posto delle polemiche. Con un preavviso di diniego da parte della Regione, i fatti parlano per noi. A qualcuno interessa il merito mediatico, a noi interessa solo che quell’impianto non si faccia. Questo è il nostro modo di fare: rispondere con i fatti, non con i proclami. Governare, fare vera politica e non tifoseria. Chi si affretta a dire e anticipare, come la consigliera Pisani, che la vittoria non sarà del Comune, alimenta così lo scontro".

Ma.Ste.