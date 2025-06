"Non solo casalinghe...". Le donne della Garfagnana in una mostra fotografica

Alla scoperta del mondo femminile al lavoro in Garfagnana oltre un secolo. Oggi pomeriggio, alle 15.30, a Gorfigliano, in località Chiesa Vecchia, presso il Museo dell’Identità dell’Alta Garfagnana si terrà l’inaugurazione della Mostra fotografica-documentaria "Non solo casalinghe …il lavoro delle donne garfagnine da fine ‘800 Al ‘900". Sono circa 200 immagini alcune tratte da precedenti pubblicazioni altre inedite. Una sezione della mostra è dedicata alle splendide fotografie di Tommaso Teora di Castelnuovo. La mostra sarà visitabile fino a tutto il mese di agosto. La mostra è stata realizzata grazie alla collaborazione e al contributo del Comune di Minucciano, della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana di Gramolazzo e dell’Associazione Culturale "Paese Vecchio di Gorfigliano". Sarà presenta anche lo scrittore Corrado Leoni che parlerà delle balie garfagnine sulle quali ha scritto un libro. "Questa mostra – ci dice il direttore del Museo Yuri Damiano Brugiati – nasce grazie ad una idea del Conservatore del nostro Museo, professoressa Antonella Ferri e al suo instancabile lavoro di ricerca portato avanti per molti mesi durante i quali è riuscita con straordinaria passione e tanta pazienza a mettere insieme documenti veramente importanti per la storia del lavoro femminile della Garfagnana". "Tutto è nato – spiega Antonella Ferri – da un vecchio registro della Società Marmifera che agli inizi del ‘900 operava nelle cave di marmo di Gorfigliano e Orto di Donna nel Comune di Minucciano. Si tratta di una "Giornaliera" contenente i nomi di 35 donne che avevano il compito di lucidare il marmo con la pietra pomice. Donne il cui lavoro e la cui mansione non erano valorizzate. A fianco dei nomi di queste donne, in corrispondenza della colonna mansione non c’è scritto "addetta alla lucidatura del marmo", ma semplicemente "donna". Per gli uomini invece era indicata con precisione la qualifica. E’ stato un lungo lavoro di ricerca, durante il quale, non sono mancati momenti di sconforto, visto che riuscire a recuperare le fotografie non è stato semplice. Però grazie alla disponibilità di tantissime persone, una dopo l’altra le foto sono arrivate. Lo scopo della mostra è quello di valorizzare il lavoro delle donne garfagnine che hanno sempre lavorato e faticato in silenzio, senza molti riconoscimenti e retribuzioni minime, il tutto per aiutare le loro famiglie".

Dino Magistrelli