Clara Mallegni a Forte con ’Perspicilli Stories’

Fino al 27 giugno è possibile ammirare le opere di Clara Mallegni (nella foto) al Museo Ugo Guidi (Mug) e all’Hotel Logos di Forte dei Marmi. Mallegni, viareggina di nascita e massese d’adozione, è la direttrice del museo di Massa dedicato al maestro Ugo Guidi, il Mug2. A Forte presenta ’Perspicilli Stories’, ’Storie degli Occhiali’, una ricca collezione di opere pittoriche legata alla contemporaneità della figura femminile e maschile. Opere che narrano in chiave moderna di identità e di importanti nessi casuali in un intreccio di ’Stories’, per una mostra d’arte che racchiude somiglianze e confronti dal palpabile contenuto stilistico. Uno sguardo di interesse per l’estetica anni ‘90, per le produzioni di moda anglo americane dichiaratamente esplicitate e fascinosamente dipinte con cura ravvisabile, le proposte figurazioni – poliedriche e ammiccanti, creazioni di ’ladies’ in costante dinamismo e vivace risoluzione estetico-prospettica – o ritratti di personaggi illustri, creati da Clara Mallegni, risolvono e decifrano schemi interpretativi, ponendo degli interrogativi sempre brillanti al loro soggetto di interlocuzione. La mostra, a cura di Massimo Bertozzi, è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 24.