Via al cantiere contro il dissesto idrogeologico

Partita nel comune di Coreglia Antelminelli una nuova e importante opera di messa in sicurezza, finalizzata al migliorare la viabilità comunale e a rendere il territorio più fruibile e protetto. Si tratta di lavori sul movimento franoso legato al dissesto idrogeologico del giugno 2020 sulla via Vecchia per Lucignana. Un’operazione pari a 125.455,99 euro, di cui 80 mila euro a carico dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, su fondi legati alle Aree Interne, e il resto con parte di quelli dello stesso comune di Coreglia. L’intervento, eseguito dalla ditta Backa, prevede il consolidamento del tratto della carreggiata di larghezza variabile da 2,40 a 2,70 metri, per uno sviluppo complessivo di circa 19,10 metri, con la costruzione di una paratia formata da una fila singola di micropali verticali, con armatura costituita da una camicia tubolare metallica continua, connessi in sommità da un cordolo in cemento armato su cui si attestano anche una serie di pali inclinati al fine di garantire la stabilità della sede stradale, con adeguato margine di sicurezza.

La conclusione dell’intervento è prevista entro la fine dell’estate. In previsione, inoltre, ci sono ulteriori interventi sul dissesto idrogeologico nel corso dell’estate che riguarderanno la strada, molto transitata, che collega in maniera rapida le frazioni di Calavorno e Vitiana, per un totale di circa 310 mila euro.

"Ancora una volta – dichiara il sindaco del comune di Coreglia Antelminelli Marco Remaschi – questi interventi vanno a rafforzate la nostra politica di massima attenzione verso il territorio, la sicurezza dei cittadini e la concretezza di questa amministrazione che, fino dal suo insediamento, ha realizzato con puntualità il programma annuale approvato, di volta in volta, nel bilancio di previsione".

Fio. Co.