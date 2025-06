Frana sulla Ss 68, ecco il progetto. Anas annuncia lavori da 10 milioni

Statale 68, ci siamo. A seguito dell’incontro positivo al ministero delle Infrastrutture, è stato presentato il progetto per la messa in sicurezza del tratto stradale nel corso di una riunione convocata ad hoc. Un incontro che è stato descritto come costruttivo dalle parti chiamate in causa: al tavolo erano presenti i dirigenti ministeriali, i rappresentanti di Anas e i sindaci dei Comuni di Volterra, San Gimignano, Casole d’Elsa e Montecatini Val di Cecina. Al centro del confronto, la grave situazione della Strada Statale 68, da tempo interessata da dissesti strutturali e, in particolare, dalla frana al km 43+300 che ha comportato l’interruzione del traffico e notevoli disagi per cittadini e imprese.

Nel corso dell’incontro è stata presentata la fase progettuale – ancora in via di completamento – relativa a un intervento strutturale che interesserà non solo il trattocaratterizzato dalla frana, ma un segmento più ampio della Ss 68, al fine di garantire una messa in sicurezza complessiva e duratura.

Il progetto sarà ultimato entro i prossimi quattro mesi e potrà contare su un finanziamento già stanziato pari a 10 milioni di euro. I lavori verranno affidati tramite un accordo quadro, con una durata stimata di 14 mesi dall’avvio del cantiere, dopo il completamento delle necessarie procedure tecniche e amministrative, che si preannunciano articolate.

Nel frattempo, è stato comunicato che l’attuale regime di senso unico alternato verrà derogato per consentire il passaggio dei bus turistici, misura indispensabile per non compromettere ulteriormente la stagione e l’economia locale legata al turismo. I sindaci presenti hanno espresso soddisfazione per l’attenzione finalmente riconosciuta a una infrastruttura strategica, che non riguarda solo Volterra ma un’ampia area della Toscana interna.

Da parte di alcune delle amministrazioni al tavolo romano, l’incontro è stato descritto come un primo passo importante, che rappresenta una risposta concreta alle numerose segnalazioni e richieste avanzate in questi mesi da comitati, cittadini, enti locali e rappresentanti politici. Rimane, però, la problematica di una strada ad alta percorrenza, che trova difficoltà giorno dopo giorno. In particolar modo il riferimento è proprio il tratto colligiano e di conseguenza la parte da Castel San Gimignano e Campiglia.

Lodovico Andreucci