Nuove asfaltature in città. I divieti di sosta e transito

A partire da domani lunedì 23 giugno e per quasi tutta la settimana si svolgeranno in piazza Santa Maria i lavori di nuova asfaltatura di una buona parte delle superfici della piazza. E’ stata pubblicata un’ordinanza che stabilisce divieti e modalità di passaggio del traffico. Da domani lunedì a mercoledì 25 giugno sarà istituito nel tratto contiguo di via della Cavallerizza un senso unico direzione ovest - est. Da domani a venerdì 27 giugno dalle ore 8 alle ore 18 divieto di sosta con rimozione sulle parti di piazza S. Maria progressivamente interessate dai lavori, in particolare la parte centrale e quella prospiciente la rampa delle Mura verso via della Cavallerizza, potranno essere attuati sensi unici alternati regolati da movieri.

Mercoledì 25 e giovedì 26 giugno dalle ore 8 alle 18 chiusura dell’intersezione fra piazza S. Maria e via Fillungo e inversione di marcia in via del Carrozzieri con divieto di sosta con rimozione su ambo i lati. Giovedì 26 e venerdì 27 giugno dalle ore 8 alle ore 18 istituzione senso unico su piazza Santa Maria con direzione nord-sud, chiusura delle intersezioni con via del Gonfalone e via Buiamonti, inversione di marcia in via San Leonardo con direzione nord-sud, chiusura al traffico del fornice in uscita di Porta Santa Maria verso piazza Martiri della Libertà, doppio senso di circolazione regolato da segnaletica in via Buiamonti nel tratto compreso tra via San Leonardo e piazza S. Maria. Da mercoledì 23 a venerdì 27 e lunedì 30 giugno nel caso in cui i divieti di transito veicolare comportino una modifica dei percorsi obbligati in ingresso ed uscita dalla ZTL, tali percorsi sono autorizzati al transito da altri varchi per raggiungere le aree di destinazione. Via del Fosso, dal 27 al 30 giugno nel tratto tra via Rosi e via della Zecca, dalle 8 alle 18 divieto di sosta e transito.