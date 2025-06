Variazioni a sosta e circolazione da lunedì

Arezzo, 20 giugno 2025 – Lavori stradali da lunedì 23 giugno: fino a martedì 24 in orario 8:30 – 18:30 scatta il divieto di sosta con rimozione in via Pellicceria e in via dei Palagi, compresi i veicoli autorizzati. Fino a venerdì 27 giugno, divieto di sosta con rimozione e senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso per 20 metri di carreggiata dal civico 48 di Tregozzano in orario 8:30 – 17:30.

Sempre l’intera settimana sarà interessata dal rifacimento della segnaletica orizzontale con istituzione del divieto di sosta tra le 7:00 e le 20:00 in base a dove verranno eseguiti i lavori. Questi ultimi interesseranno, progressivamente, l’area adibita a parcheggio tra via Marco Perennio e via Bologna, la piazzetta adibita a parcheggio di fronte alla chiesa dei santi Lorentino e Pergentino, l’area adibita a parcheggio di via Monte Cervino antistante i civici 8 e 14, gli stalli di via Monte Falco, l’area di via Benedetto Varchi adiacente a piazzetta Porta del Foro, via Porta Buia tra l’intersezione con via Leone Leoni e il civico 50, via Eritrea, via Guglielmo Marcillat, via Guglielmo Marconi tra via Guglielmo Marcillat e piazza Poggio del Sole, una porzione dell’area adibita a parcheggio adiacente al parco Pertini individuata dai civici 17 e 25/A di via XXV Aprile.

Fino a venerdì 4 luglio, ancora divieto di sosta con rimozione in alcuni stralli del parcheggio OBI evidenziati dalla segnaletica provvisoria con orario continuato. Dalle 21:00 alle 6:00 in viale Amendola nel tratto compreso tra via Fiorentina e la rotonda che incrocia via Setteponti, in entrambi i sensi di marcia, sono previsti i restringimenti delle carreggiate e la chiusura, alternativamente in base all’avanzamento dei lavori, delle rampe di accesso ai centri commerciali.

Fino a martedì 8 luglio, 24 ore su 24, nel tratto di via Romana che va dall’uscita della rotatoria che incrocia viale Dante all’intersezione con via Ugo Foscolo, non essendo ancora ultimati i lavori e trattandosi di viabilità all’interno di un cantiere, la ditta disciplinerà la corretta percorrenza stradale, con limite di velocità comunque a 30 chilometri orari.

Fino a mercoledì 24 settembre scatta dalle 8:30 alle 17:30 il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso dal civico 14 in località Buon Riposo fino alla rotatoria di via Setteponti, dalla strada comunale di Campoluci all’intersezione con via della Chimera, in via della Chimera dall’intersezione con via Setteponti all’incrocio con via Nardi.

Il cantiere avrà comunque lunghezza massima di 50 metri e la segnaletica indicante le relative disposizioni verrà posizionata in base allo stato di avanzamento dei lavori. Previsti altri divieti di sosta con rimozione dalle 8:30 alle 18:30, veicoli autorizzati compresi: in via de Pecori da martedì 24 a giovedì 26 giugno, in via della Fioraia da mercoledì 25 a venerdì 27 giugno, in borgo Santa Croce da giovedì 26 a sabato 28 giugno, in via Borgunto da venerdì 27 a sabato 28 giugno.