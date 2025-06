Stop all’alta velocità ai Macelli. Entro fine mese il piano sicurezza

Saranno due dossi pedonali e un’isola spartitraffico rialzata a porre fine, almeno nelle intenzioni, ai pericoli dovuti all’alta velocità di cui il quartiere dei Macelli soffre da sempre. Entro fine mese partirà infatti il doppio intervento di messa in sicurezza della circolazione stradale predisposto dall’assessorato ai lavori pubblici in collaborazione con la polizia municipale. Con un investimento complessivo di 300mila euro verranno realizzati i due dossi in via Basilicata e l’isola tra via della Gora e le vie Calabria e Campania.

"Le segnalazioni dei cittadini, del consigliere Giacomo Vannucci e le successive verifiche della polizia municipale – spiega l’assessore Matteo Marcucci – hanno confermato la necessità di creare percorsi di maggior sicurezza per i pedoni all’interno di un piano viario che oggi favorisce il transito a velocità sostenuta e presenta un’intersezione da regolare con più evidenza e funzionalità per auto e pedoni". In via Basilicata le piattaforme pedonali saranno realizzate una in prossimità dell’incrocio con via del Serraglio e l’altra all’altezza dell’attraversamento già esistente a sud dell’ingresso della chiesa del Ss Sacramento, davanti al parcheggio. Lo spartitraffico avrà invece un unico varco di collegamento carrabile tra via della Gora e l’abitato lungo le vie Calabria e Campania, ospitando anche un marciapiede che si collegherà a quello esistente a monte di via Basilicata. "I due interventi, progettati dal servizio tecnico comunale – conclude –, si aggiungono alla ristrutturazione di via del Serraglio in partenza lunedì fra le vie Sicilia e Matteucci, all’interno di un programma di messa in sicurezza della viabilità dedicato ai Macelli". Le tempistiche dei tre interventi sono state calibrate sentendo anche le ditte incaricate dai gestori dei sottoservizi affinché possano operare prima della stesura dei nuovi asfalti.

Daniele Masseglia