Yachting Destination. Velisti internazionali folgorati dalla bellezza: "Entusiasti di essere qui"

Bermuda, polo, mocassino, cappello a tesa larga, occhiale polarizzato. Sotto il doppio gazebo allestito in piazza dei Palombari, di fronte al Club Nautico, la mattinata scorre all’insegna di un mood rilassato. I maxischermi sono in modalità stand by e non disturbano il fruscio di fondo, pizzicato qua e là dai garriti dei gabbiani. Sui divanetti si scambiano racconti, vedute e opinioni, in un esperanto portuale che spazia dall’italiano, la lingua maneggiata dai padroni di casa, all’inglese, con cui i tanti ospiti dello "Yachting Destination Events" sono più a loro agio.

È tempo di regate in questa settimana che apre un mese ricco di eventi per il porto di Viareggio. Poco prima di mezzogiorno, il vecchio veliero della famiglia Moratti – uno dei primi ’Perini’ mai realizzati, bello ed elegante – entra in porto annunciandosi con fare maestoso. La sua lunga silhouette bianca si staglia sullo sfondo mentre manovra a motore. E in primo piano, sul proscenio, la settantina di equipaggi che prende parte all’European Championship Star Class inizia a preparare le imbarcazioni per la gara. Viareggio fa da vetrina a una manifestazione di caratura internazionale e, se vogliamo, intercontinentale: la maggior parte degli equipaggi sono europei, ma tra i 14 Paesi rappresentati ai nastri di partenza, ci sono pure l’Argentina e gli Stati Uniti.

Una settantina di equipaggi, si diceva. Un numero da moltiplicare per due per calcolare le presenze turistiche, e contando solo gli equipaggi in gara, in un momento in cui la stagione deve ancora decollare. I velisti e i relativi accompagnatori sono arrivati tra sabato e domenica scorsi, e resteranno (almeno) fino alla fine della settimana. Chi vorrà, poi, stiracchierà la permanenza per godersi la bella stagione e le attrazioni del territorio. Tra gli organizzatori ci si dà di gomito: tanti equipaggi hanno espresso chiaramente il proprio entusiasmo per lo scenario in cui si trovano a competere, e questa è già una prima vittoria.

In effetti, nonostante un accenno di cappa e di umidità, al villaggio allestito di fronte al Club Nautico si sta bene. Molto bene. C’è quell’arietta che profuma di salmastro e che pulisce dagli effluvi appiccicosi che fin dal mattino si sono adagiati sulle colline, nascondendole alla vista. Il sapore internazionale dell’evento e la commistione di culture diverse cascano all’occhio sui tavoli all’esterno del Club Nautico: a mezzogiorno, arrivano le prime pastasciutte e qualche cappuccino tardivo, con una spruzzata anglosassone certificata dalle bionde medie – la cosa più simile alla pinta – dissetanti e rinfrescanti allo stesso tempo.

Dopo mezzogiorno, gli equipaggi iniziano a mettersi in fila per uscire dal porto. Piazzata la boa, si levano le vele e via, verso nord, mentre i divanetti si svuotano e il villaggio si scuote per assistere allo spettacolo. Le regate andranno avanti ancora oggi e domani; dopodiché proseguirà il ricco calendario messo a punto per questo mese dedicato al porto di Viareggio. Mercoledì 18, sempre alle 18.30, si celebrano i 40 anni di Marevivo con la tavola rotonda sulla "Legge Salvamare". Il giorno successivo, si passa alla musica con "I capolavori di Puccini e il suo Festival", con i grandi nomi del Pucciniano. Venerdì 20 sarà la volta della festa per i 200 anni del cantiere Codecasa, alla presenza di tre generazioni di una famiglia simbolo dell’eccellenza della nautica viareggina. Lunedì 23 e martedì 24, il programma di "Viareggio Yachting Destination Events" si arricchirà con un focus dedicato alla robotica, all’innovazione e al digitale, grazie alle attività coordinate da Navigo: Festival della Robotica e Viareggio Digital, due giornate di incontri, workshop ed esperienze rivolte al mondo della nautica. Gran finale con la 4ª Viareggio-Bastia-Viareggio Trofeo Angelo Moratti, in programma da mercoledì 25 fino a sabato 28.

