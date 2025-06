Grazia Luchini, incarico importante. Torna alla direzione del "Versilia"

La dottoressa Grazia Luchini, da ieri, è tornata a svolgere il ruolo di direttrice dell’ospedale “Versilia”, che aveva già ricoperto fino al mese di gennaio del 2019. Di Viareggio, laureata in Medicina e chirurgia e specializzata in Igiene e medicina preventiva, negli ultimi tre anni è stata direttrice sanitaria dell’azienda ospedaliero-universitaria di Pisa. "Tornare ad occuparmi dell’ospedale Versilia dopo la proficua esperienza all’Aoup – afferma la dottoressa Luchini – rappresenta per me un’importante opportunità e anche responsabilità. Questa è la terra in cui vivo e ritrovo qui molti professionisti che conosco bene e apprezzo per le loro qualità umane e professionali, insieme ad altri operatori che sono entrati in servizio in questi ultimi anni per integrare la squadra. Sono convinta che questa struttura ospedaliera svolga già adesso un ruolo centrale nell’ambito della sanità aziendale e regionale ma abbia ulteriori potenzialità di sviluppo, come dimostra anche la recente acquisizione della piattaforma robotica da Vinci". "Torno in Versilia – conclude – mettendo a disposizione la mia esperienza e la conoscenza della sanità di area vasta e regionale e lavorerò per valorizzare le competenze presenti".