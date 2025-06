Al via il programma di asfaltature estive a San Giovanni

Arezzo, 12 giugno 2025 – A partire da venerdì 13 giugno, prenderà il via l’ intervento di manutenzione straordinaria della viabilità, con l’asfaltatura di alcuni tratti stradali del territorio comunale particolarmente critici.

Il programma è stato pianificato per migliorare la sicurezza e il comfort della circolazione, sia veicolare che pedonale. Nelle giornate del 13 e 14 giugno si interverrà su via Spartaco Lavagnini, su via Piero Calamandrei e su via Don Luigi Sturzo.

Successivamente, dal 16 al 20 giugno, i lavori interesseranno via Roma, via Montegrappa e via Napoli. Terminate queste fasi, gli interventi continueranno su via Trieste, su via Milano e in via 7 Fratelli Cervi. Altri lavori sono in programma entro la fine del mese di luglio.

Durante l’esecuzione delle asfaltature saranno previste temporanee modifiche alla viabilità e divieti di sosta, che verranno segnalati in loco. L’Amministrazione invita pertanto la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica e a collaborare per permettere il corretto svolgimento dei lavori.