Piano da 167 mila euro per le strade. Il via ai cantieri arriva in estate

di Massimo Bagiardi

SAN GIOVANNI

Strade più sicure e moderne: approvato a San Giovanni il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria delle vie comunali. La giunta guidata da Valentina Vadi, riunitasi lunedì 27 maggio, ha approvato all’unanimità questo piano di lavori che prevede interventi diffusi su diverse arterie cittadine per un investimento complessivo di 167 mila euro finanziato grazie a un un mutuo già previsto a bilancio. Il tutto va a inserirsi all’interno dell’accordo quadro attivato nel 2023 e che ha già consentito la realizzazione di tre contratti applicativi precedenti, l’obiettivo è quello di poter abbattere il 35% sull’importo base dei lavori garantendo, al tempo stesso, risparmio e qualità delle risorse pubbliche. Le fasi progettuali e di gara sono state sviluppate nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di appalti pubblici e trasparenza, con l’ottenimento di tutti i codici identificativi necessari e la registrazione sulla piattaforma ANAC. Le strade interessate riguardano punti strategici della città, zone molto trafficate che già in passato sono state al centro di numerose polemiche da parte dei cittadini che, spesso e volentieri, hanno fatto presente tutte le criticità esistenti e i relativi pericoli da esse derivanti soprattutto per chi ha l’abitudine di viaggiare sulle due ruote. Tra queste via Montegrappa, via Napoli, via Piero Calamandrei, uscita Rotatoria Ponte Pertini (direzione ristorante Las Vegas), via Don Sturzo, via 11 Febbraio, via Pier Sansoni, via Lavagnini, via della Resistenza, via Piave e via Trieste.

Assieme a queste opere sono inoltre previsti ulteriori interventi su tratti stradali che si dovessero rendere necessari in corso d’opera. Il progetto approvato si compone di sette elaborati tecnici, tra cui la relazione tecnica, planimetrie, computo metrico, stime di sicurezza e incidenza manodopera, oltre all’elenco prezzi e al quadro economico.

Il dirigente dell’area gestione e sviluppo del territorio, a cui è stato dato mandato dalla Giunta, procederà ora con gli atti necessari per l’esecuzione dei lavori.

Un intervento che conferma l’impegno dell’amministrazione nel garantire una rete stradale più sicura, moderna e funzionale, in linea con quanto previsto nel documento unico di programmazione 2025–2027 e nel bilancio triennale. La decisione è stata inoltre dichiarata immediatamente eseguibile, consentendo di accelerare l’avvio dei cantieri già nei prossimi mesi. Un passo davvero importante, quello compiuto dalla giunta, volto a migliorare la qualità della vita e della sicurezza urbana.