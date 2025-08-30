Fiamme nel negozio di biciclette. Distrutto il locale delle riparazioni. Il titolare: "Sono pronto a ripartire"

ORBETELLOFiamme nella notte in centro a Orbetello, grosso incendio nella notte: distrutta un’attività commerciale del centro storico

Un violento rogo ha interessato un’attività commerciale nel centro storico di Orbetello, in via Dante Alighieri. Le fiamme sono divampate all’interno di un noto esercizio artigianale, specializzato nella vendita di biciclette, accessori per il ciclismo, motorini e biciclette elettriche, nella parte dedicata alle riparazioni. L’azienda, una storica realtà cittadina, ha sede con negozio e magazzino in un fondo commerciale tra via Dante e via Del Rosso. Sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti per stabilire l’origine dell’incendio, che si è propagato rapidamente, causando danni ingenti.

Sul posto hanno operato per tutta la notte i vigili del fuoco, la polizia municipale e i carabinieri, impegnati non solo nello spegnimento delle fiamme, ma anche nella messa in sicurezza dell’area, densamente abitata, coinvolta dal rogo. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La viabilità nella via è rimasta bloccata per molte ore.

Mauro Busonero, titolare dell’attività e storico commerciante del centro, ha dichiarato: "Ringrazio chi mi ha avvisato durante la notte dopo aver sentito odore di fumo. L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato. Ora stiamo aspettando i risultati degli accertamenti per capire le cause dell’incendio. Personalmente, sono già pronto a riaprire: questa attività è un punto di riferimento per molti turisti che visitano Orbetello. Avevo già in programma un ampliamento in un nuovo fondo, sempre nel centro storico".