Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Muore dopo furtoGratta e vinciMatteo RenziBike sharing chiudeCubo neroOlio produzione
Acquista il giornale
CronacaCordoglio per la morte di Giuliana
30 ago 2025
NICOLA CIUFFOLETTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Grosseto
  3. Cronaca
  4. Cordoglio per la morte di Giuliana

Cordoglio per la morte di Giuliana

Si è spenta nella notte tra giovedì e ieri Giuliana Bianchi, storica estetista dell’Amiata, imprenditrice conosciuta e stimata ad...

Si è spenta nella notte tra giovedì e ieri Giuliana Bianchi, storica estetista dell’Amiata, imprenditrice conosciuta e stimata ad...

Si è spenta nella notte tra giovedì e ieri Giuliana Bianchi, storica estetista dell’Amiata, imprenditrice conosciuta e stimata ad...

Per approfondire:

Si è spenta nella notte tra giovedì e ieri Giuliana Bianchi, storica estetista dell’Amiata, imprenditrice conosciuta e stimata ad Arcidosso e nel territorio grossetano. A ricordarla con affetto e riconoscenza è Cna Grosseto, associazione di cui è stata per anni parte attiva come associata e punto di riferimento per il settore benessere. "È una perdita che ci colpisce profondamente – Cna Grosseto, Anna Rita Bramerini –. Giuliana era legatissima all’associazione, così come lo è tutta la sua famiglia. È stata colpita da un malore improvviso durante le festività pasquali, da cui purtroppo non si è più ripresa".

Giuliana Bianchi è stata una delle pioniere del concetto di estetica come cura e benessere integrato. Con il suo salone ’Le Miroir’, aperto inizialmente in via Lazzeretti e poi trasferito e ampliato in via Roma ad Arcidosso, ha saputo innovare, aggiornarsi e accogliere con professionalità centinaia di clienti, diventando un punto di riferimento per l’intera comunità amiatina. Un’imprenditrice lungimirante, capace non solo di far crescere la propria attività, ma anche di contribuire attivamente alla riqualificazione urbana. "Qualche anno fa – ricorda il presidente di Cna Grosseto, Saverio Banini – ha acquistato, insieme ad altri imprenditori, un edificio nel cuore del centro storico di Arcidosso, trasformandolo in uno spazio moderno e accogliente. Un esempio concreto di come le imprese artigiane possano essere motori di sviluppo per i nostri borghi e le aree interne".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata