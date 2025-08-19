Gianni e Giulia "nostri eroi civili". Petizione già a quota 27 mila firme

di Marco CorsiTERRANUOVAHa superato quota 27mila sottoscrizioni la petizione online che chiede il conferimento della medaglia al valor civile a Giulia Santoni e Gianni Trappolini, i due operatori della Misericordia di Terranuova Bracciolini che lo scorso 4 agosto hanno perso la vita in un drammatico incidente sull’Autostrada del Sole. Una iniziativa portata avanti dall’avvocato aretino Paolo Romagnoli, che stava transitando in quel tratto di Autostrada quando è successa la tragedia e quindi è un testimone diretto di quanto accaduto. Giulia Santoni, 23 anni, volontaria fin dall’adolescenza, dedicava tempo ed energie ai più fragili già da quando aveva 13 anni. "L’ho capito incontrando i suoi genitori il giorno dopo – racconta Romagnoli – due persone straordinarie, che fanno intuire lo spessore morale di una figlia che metteva il cuore in ogni gesto di solidarietà". Accanto a lei, quel giorno, c’era Gianni Trappolini, padre di famiglia e collaboratore stimato della confraternita. Entrambi hanno perso la vita mentre compivano un atto di soccorso, incarnando lo spirito più autentico del volontariato. Morto anche il paziente che stavano trasportando, Franco Lovari. La richiesta indirizzata alle istituzioni è che venga riconosciuto il loro sacrificio con la medaglia al valor civile, come segno tangibile non soltanto della loro dedizione, ma anche del valore di tutti i volontari che, in silenzio e senza clamore, ogni giorno operano al servizio degli altri. E’ possibile firmare on line sulla piattaforma Change.org."Più saremo, più sarà facile ottenere il risultato che ci siamo prefissi. Tutti insieme ce la faremo", ha sottolineato il legale aretino. Intanto nel luogo della tragedia, in via Lungarno, a due passi dal ponte Leonardo, ai piedi dell’Autosole, sono state posizionate una bandiera della Misericordia, due magliette con su scritto Gianni e Giulia e mazzi di fiori. Alcuni cittadini e confratelli hanno infatti omaggiato le tre vittime della tragedia del 4 agosto con fiori e ricordi. La comunità è ancora scossa da quanto accaduto. Sono passate due settimane dal quel giorno maledetto, che nessuno potrà dimenticare. Adesso quello che chiedono tutti è che i due operatori della Misericordia e il paziente trasportato non siano morti invano. Sono necessari interventi sulla sicurezza in quel tratto autostradale.