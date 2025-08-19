Picchia la madre in ospedale: arrestato. Tradito dalle telecamere, blitz della polizia

AREZZOÈ finito in manette un 37enne aretino accusato di aver sottoposto la madre convivente, una donna di 65 anni, a ripetuti maltrattamenti. L’arresto è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Arezzo. L’inchiesta ha preso avvio dopo una serie di ricoveri della donna in diverse strutture sanitarie della provincia, che avevano insospettito medici e operatori. L’ultimo, all’ospedale Santa Margherita di Cortona, ha consentito agli inquirenti di raccogliere prove decisive: su disposizione del pubblico ministero, è stato installato un sistema di intercettazione audio-video nella stanza di degenza. Le telecamere, con il supporto del personale ospedaliero, hanno registrato episodi di violenza e vessazioni del figlio nei confronti della madre, già gravemente provata da patologie invalidanti.

Nella serata del 14 agosto, gli agenti hanno assistito in diretta all’ennesimo comportamento aggressivo. Sono quindi intervenuti nella stanza, sorprendendo l’uomo che ha tentato di fuggire dimenandosi con forza, rendendo necessario l’uso delle manette. Il 37enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti aggravati, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato quindi trasferito al carcere di Arezzo, in attesa della convalida da parte del giudice. La vicenda ha destato forte impressione anche per la fragilità della vittima, costretta a convivere con il figlio nonostante le sue condizioni di salute.

Per l’indagato vale la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.