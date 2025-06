Un giorno ricco di proposte. Dal teatro all’archeologia

Tanti gli eventi in Maremma in programma oggi.

A Talamone fino a domani ci si potrà immergere nel mare dell’archeologia. Sono in programma serate in cui gli Etruschi saranno i protagonisti assoluti al Circolo della vela, in via dei Mille, a partire dalle 21.

Questa sera ai giardini pubblici di San Martino sul Fiora (comune di Manciano), a partire dalle 18.30 l’appuntamento è con una nuova presentazione della rassegna ’Le voci della storia’ con lo spettacolo ’Miniera... e le stelle stanno a guardare’ curato da Daniela Marretti, su un format di Mario Fraschetti. Ingresso gratuito.

Sempre nel territorio di Manciano, nella biblioteca di Montemerano, oggi alle 18 viene presentato il libro di Anna Rizzo dal titolo ’I paesi invisibili, Manifesto sentimentale e politico per salvare i borghi d’Italia’. Insieme all’autrice dialogano l’imprenditrice agricola Giulia Detti e l’attivista Enrico Mele.

A Grosseto, invece, nella libreria Mondadori dell’Aurelia Antica Shopping, a partire dalle 16 è in programma un altro appuntamento con lettura per bambini realizzato dall’autrice grossetana Jessica Righeschi. Il libro si intitola ’Le avventure di Ippocaluccio’ e tratta i temi del coraggio, la protezione del mare e di tutte le risorse naturali.

Sempre un appuntamento letterario è quello in programma oggi a Roccatederighi alle 17.30, nell’antica casa (ex frantoio dell’Ottocento) con la scrittrice maremmana Paola Alberti, già allieva di Dacia Maraini. Verrà presentata l’antologia di racconti ’Se una sera una scrittrice o uno scrittore...’.

Dalle pagine di un libro a quello di uno spartito. In questo sabato c’è spazio infatti anche per la musica. La Chiesa Evangelica Battista di Grosseto ospiterà il concerto per chitarra del maestro Fabio Montomoli. L’appuntamento organizzato con la collaborazione delle associazioni LiveArt, Musica&VitaAps, Rosa Parkso, è in programma alle 20.30 in via Piave 17.

È infine in programma alle 18 a Massa Marittima, nella sala Congressi del Palazzo dell’Abbondanza, il concerto al pianoforte, di Matteo Fossi, in ricordo del professor Renzo Guideri con musiche di Beethoven e Debussy. L’evento è promosso dall’associazione Amici della Musica con il patrocinio del Comune.

