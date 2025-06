Seminari gratuiti per le imprese

La Maremma torna protagonista con ’Camminare con Gusto’, il progetto che unisce territorio, enogastronomia e digitalizzazione promosso da Confcommercio Toscana nell’ambito di Vetrina Toscana. Dopo il successo della prima edizione il progetto si rinnova puntando a valorizzare le eccellenze locali attraverso strumenti formativi e innovativi pensati per le imprese del settore gastronomico, alimentare e della ristorazione. A partire da lunedì prenderà il via un ciclo di sei seminari online gratuiti (16, 23, 30 giugno, 7 luglio e settembre), rivolti alle attività iscritte alla rete Vetrina Toscana. Gli incontri, guidati da esperti, affronteranno temi chiave della trasformazione digitale: dall’utilizzo dei Big Data all’intelligenza artificiale, dalla gestione dei social media alle strategie di marketing digitale. Il calendario si chiuderà a settembre (ancora da definire la data) con un focus sulla piramide alimentare, a cura dell’Agenzia Regionale di Sanità. "Il mondo corre veloce, e chi non si aggiorna resta indietro – sottolineano Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto, e Gabriella Orlando, direttrice –. Essere presenti online, saper comunicare e sfruttare i nuovi strumenti digitali non è più un’opzione: è una necessità. Questa è un’opportunità concreta per le imprese del territorio di restare competitive." Ma l’iniziativa non si ferma alla formazione. Da ottobre a dicembre ’Camminare con Gusto’ entrerà nella sua fase esperienziale, con la progettazione di walking tour nei Centri commerciali naturali riconosciuti dalla Regione Toscana. I percorsi saranno accessibili tutto l’anno tramite QR Code.