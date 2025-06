Divertimento e formazione. Due settimane con lo sport. Comune e associazioni insieme

Il Comune di Castel del Piano, in collaborazione con ’Siesta Brand’, ’Amiata Sport’ e ’Amiata Outdoor’, organizza due settimane dedicate allo sport, un’occasione unica per promuovere uno stile di vita attivo e sano nel cuore dell’Amiata.

Dal 30 giugno al 12 luglio, i giovani tra i 9 e i 14 anni avranno l’opportunità di immergersi in nove discipline sportive diverse, tra cui basket, nuoto, tennis, trekking, parco avventura, volley, pattinaggio, pump track e orienteering.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è valorizzare il ruolo dello sport come strumento di crescita, benessere e coesione sociale, elementi fondamentali per lo sviluppo di un territorio come l’Amiata, ricco di tradizioni e natura incontaminata.

"Lo sport – ha detto la sindaca Cinzia Pieraccini – è al centro dei nostri progetti per favorire lo sviluppo della comunità e il benessere delle giovani generazioni. Questa full immersion sportiva vuole far scoprire quanto le discipline siano appassionanti e formative, coinvolgendo attivamente i ragazzi e le loro famiglie".

L’assessore Ludovico Bartolommei evidenzia come "lo sport favorisca uno stile di vita equilibrato, che va oltre l’esercizio fisico, promuovendo disciplina, rispetto e benessere psicofisico".

La proposta, rivolta ai nati tra il 2014 e il 2019, include anche brevi nozioni di inglese, rendendo l’esperienza educativa e divertente. Grazie al sostegno del Comune, il costo di partecipazione è stato ridotto a 120 euro, comprensivi di assicurazione, con servizi di navetta disponibili. La formula prevede gruppi di minimo 10 e massimo 20 partecipanti, per garantire un’esperienza personalizzata e di qualità.

Questa iniziativa nasce dall’entusiasmo di istruttori e società sportive locali, che credono nello sport come motore di crescita e coesione, offrendo ai giovani dell’Amiata un’occasione di divertimento, apprendimento e scoperta del territorio. Promuovere lo sport in questa zona significa investire nel futuro, valorizzando le risorse umane e ambientali di un territorio unico nel suo genere.