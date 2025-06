Lo sviluppo del territorio: "La nautica come trampolino"

Una proposta di legge per istituire un Centro studi e documentazione nazionale sulla nautica e il mare a Monte Argentario". L’iniziativa è stata presentata ieri dal deputato Pd Marco Simiani, insieme al Pd locale. La proposta vuole creare un polo nautico che abbia funzioni di documentazione e ricerca, formazione professionale, sostegno a start up e imprese, organizzazione di convegni e mostre e sviluppo della green economy. Un centro nell’area dell’ex Aeronautica, con la richiesta di 10 milioni per la costruzione e 900mila euro l’anno per la gestione.

"Nel progetto – ha detto Simiani – cerchiamo di coinvolgere molti ministeri e anche la Camera di commercio di Grosseto. Come abbiamo fatto per la Laguna, diamo un ruolo di coordinamento al Comune di Monte Argentario. La rappresentanza della Regione ha un ruolo fondamentale per lo sviluppo, oltre alla Provincia. Il ruolo dell’istituto Nautico è fondamentale per la gestione del centro, così come il Polo Universitario di Grosseto. Stiamo depositando la proposta alla Camera, arriverà adesso all’onorevole Fabrizio Rossi e alla senatrice Simona Petrucci. Come abbiamo fatto per la Laguna, non siamo qui per mettere bandierine, ma per mettere in campo idee". Il consigliere regionale Leonardo Marras ha aggiunto che "è importante il metodo che viene proposto. La nautica in Italia è un settore in sviluppo, la Toscana è regione leader mondiale nella produzione di mega yacht. La concentrazione di queste imprese in via del Campone è straordinaria. Tema fondamentale è la tecnologia, è fondamentale aver un luogo che incorpori tutto questo in un polo tecnologico. Sono convinto che in Parlamento e sul territorio questa accoglienza ci sarà".

Andrea Capitani