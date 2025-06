Critiche e proposte alla giunta: "Poca visione a lungo termine. Governare con più coraggio"

"Follonica ha bisogno di visione, coraggio e progettualità a lungo termine". E’ quanto dice il consigliere comunale Giacomo Manni del Gruppo misto che ha dato voto contrario all’approvazione della variazione di bilancio accusando la giunta guidata dal sindaco Matteo Buoncristiani di "limitarsi ad interventi una tantum" o di "apportare lievi modifiche a quelli già avviati".

Secondo Manni, insomma, "ogni anno si rincorre l’estate come se fosse l’unico orizzonte possibile. Ma Follonica merita di più: un progetto che valorizzi il suo potenziale umano, sociale e culturale", per cui la giunta dovrebbe concentrarsi su alcune priorità quali "investire in spazi e opportunità formative rivolti ai giovani che potrebbero essere persuasi a restare e costruire il proprio futuro in città anche attraverso politiche abitative che puntano a contenere i costi esorbitanti degli affitti attuali; realizarre concretamente una nuova visione della città in cui ambiente, mobilità e servizi pubblici sono connessi fra di loro all’interno di un tessuto urbano che risponda alle esigenze dei cittadini; programmare e sviluppare una stagione turistica ’integrata’, ossia che non sia limitata ai mesi estivi ma che copra tutto l’anno, così che il turismo possa diventare il motore di un economia stabile per la città durante tutti i mesi dell’anno".

"Follonica ha bisogno di un’amministrazione capace di guardare oltre l’ordinario – conclude il consigliere Manni – che metta al centro l’innovazione, la crescita sociale e le opportunità per chi vuole restare e costruire qui il proprio futuro. Queste riflessioni hanno motivato il mio voto contrario".

Gabriele Pasquini