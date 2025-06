Sarà un’estate ’spettacolare’. Teatro, musica e anche fumetti

Teatro, musica (leggera e classica) e anche il festival del fumetto. Ieri mattina, all’interno della sala della giunta, l’assessora alla Cultura Stefania Turini e l’assessora al Turismo Azzura Droghini hanno presentato "Follonica Estate 2025", il programma degli eventi che si svolgeranno a Follonica. "Gli eventi non copriranno non più solo agosto e non si svolgeranno solo nel Parco Centrale. – dice Turini –. Abbiamo fatto sì che tutto il periodo che va da giugno a settembre sia coperto da appuntamenti e iniziative che si svolgeranno in vari luoghi simbolo della città. Inoltre, il programma è stato progettato in modo che ci siano eventi capaci di accontentare i gusti di diverse tipologie di pubblico".

Tra i luoghi coinvolti nella programmazione, c’è il teatro all’aperto ’Le Ferriere’ dove si svolgeranno tre spettacoli teatrali (che fanno parte della rassegna Follonica Summer Nights) con protagonisti brillanti attori come Marco Bocci (28 giugno), Anna Foglietta (10 luglio) e Edoardo Leo (19 luglio). Altra novità sono i concerti di musica classica e la lirica, con l’Orchestra città di Grosseto (6 luglio) e la ’Tosca’ (3 luglio) con l’Orchestra e il coro del Teatro Goldoni di Livorno. Si svolgeranno anche le classiche rassegne musicali estive come il Grey Cat Jazz Festival (25 luglio – 13 agosto) e il Summer Nights (9 – 18 agosto) dove è atteso anche Lucio Corsi (18 agosto).

In piazza al mare la prima edizione di ’Onde Sonore’ (14 giugno – 17 agosto), rassegna di musica di qualità organizzata dalla Proloco Follonica, che consisterà in una serie di concerti tributi dedicati ai grandi artisti della musica nazionale e internazionale. Infine, dal 19 al 21 settembre, si svolgerà anche la prima edizione di ’Follomix 2025’, festival dedicato al fumetto e collezionismo che si svolgerà negli spazi della Fonderia 1.

Per informare la cittadinanza e i turisti dell’intero programma è stato realizzato un libretto cartaceo con tutte le date e i dettagli degli eventi, in cui è impresso nel retro un QR Code utile a consultare il programma online che verrà aggiornato al seguito di cambiamenti riguardanti eventi già annunciati e nuovi. I biglietti si possono acquistare all’ufficio Iat in via Roma.

Gabriele Pasquini