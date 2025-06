’Caccia’ ai rifiuti abbandonati. Mano pesante della municipale. Nel primo semestre 500 sanzioni

Sul decoro urbano c’è ancora da lavorare, ma soprattutto si deve sempre fare affidamento sull’educazione dei cittadini. Le campagne di promozione e divulgazione della corretta gestione dei rifiuti e le pesanti sanzioni, in alcuni casi anche le denunce alla Procura della Repubblica, a quanto pare non sono ancora un buon motivo per insegnare regole basilari. La spazzatura va conferita negli appositi cassonetti oppure ai centri di raccolta e non abbandonata per strada. Ma 500 spezzini la lezione l’hanno imparata soltanto dopo aver ricevuto a casa il verbale ed essere stati convocati al comando di viale Amendola.

L’attenzione al decoro è uno dei punti cardine dell’azione svolta dal comando della polizia locale diretto dal comandante Francesco Bertoneri. Nei primi sei mesi del 2025 la polizia municipale ha intensificato le attività di contrasto all’abbandono illecito di rifiuti, elevando circa 500 verbali a carico di soggetti che si sono liberati dei rifiuti, nella maggior parte domestici, senza attenersi a quanto disposto in materia di corretto conferimento. Fondamentale l’ausilio del sistema di videosorveglianza direttamente collegato con gli uffici della municipale. Infatti 400 verbali sono stati elevati dopo aver visionato l’occhio elettronico che ha immortalato cittadini, e non soltanto, mentre scaricavano i rifiuti. E dove le telecamere, fisse o mobili, non sono riuscite a verificare l’illecito ci hanno pensato gli agenti in abiti civili e ausiliari attraverso appostamenti anche suggeriti oltre che dagli evidenti “spettacoli“ lasciati da segnalazioni dei cittadini.

Oltre al controllo sull’abbandonto dei rifiuti il comando si è concentrato anche sui veicoli abbandonati notificando ai proprietari 200 intimidazioni alla demolizione. In circa la metà dei casi i mezzi sono stati rimossi spontaneamente dai proprietari attraverso demolizione contribuendo al recupero dell’area e alla riduzione del degrado. Ma 28 automobili sono state recuperate e inviate alla demolizione direttamente dagli agenti che hanno elevato sanzioni da 1.666 euro. Venti proprietari di motocicli sono stati denunciati alla Procura della Repubblica mentre 5 veicoli di proprietà di persone decedute senza eredi o con rinuncia all’eredità sono stati invece affidati al Demanio dello Stato. L’abbandono dei veicoli non pè soltanto un danno visivo ma anche ambientale. I mezzi incustoditi e logori infatti possono disperdere olio e combustibile. a generare degrado visivo, comporta rischi ambientali legati alla possibile dispersione di oli, carburanti ed altri materiali inquinanti.

Nei primi sei mesi del 2025, la sezione decoro della polizia locale coordinata da Francesco Bertoneri si è concentrata sul controllo dei mezzi pesanti impiegati per l’abbandono illecito di rifiuti portando al sequestro di furgoni e alla denuncia dei conducenti per trasporto illecito di materiale, in particolare gli svuota cantine e imprese imegnate nel campo dell’edilizia.

Massimo Merluzzi