I “Percorsi“ dedicati all’umanità. Torna la rassegna a Santo Stefano

Percorsi di cultura. A Santo Stefano Magra si terrà la sesta edizione della rassegna dal titolo “Percorsi” presentata dal sindaco di Santo Stefano Magra Paola Sisti (nella foto) in collaborazione con Ad Eventi. Da giovedì 21 a domenica 24 agosto in piazza della Pace, luogo deputato ad accogliere la rassegna fin dagli esordi, andrà in scena un lungo weekend di incontri a ingresso libero con i big della cultura italiana. Il tema di questa edizione parte da una domanda precisa: Cosa rende umano il nostro agire? Lo scrittore Nicola Lagioia darà il via all’edizione giovedì 21 agosto alle 21.30 in Piazza della Pace con l’incontro “La città dei vivi”, titolo tratto da uno dei suoi libri di maggior successo. A moderare l’incontro Filippo Paganini. Venerdì 22 a salire sul palco Enzo Bianchi, monaco cristiano e saggista italiano, fondatore della Comunità monastica di Bose, a Magnano. Il suo intervento titolato “Fraternità”, e moderato dallo scrittore spezzino Filippo Lubrano. Sabato 23 gli ospiti della serata sono Sigfrido Ranucci, volto di Report, programma simbolo del giornalismo d’inchiesta e Simona Maggiorelli, direttrice responsabile della rivista Left. A chiudere l’edizione sarà domenica lo scrittore e poeta Daniele Mencarelli. “Percorsi” sarà arricchito da laboratori d’arte per bambini per tutte e quattro le serate, a cura dell’Associazione di promozione sociale Tartastoj della Spezia, con l’artista Anastasia Boni nel piazzale della Chiesa.

m.m.