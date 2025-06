In campo per il Gaslini. Quando il calcio è amicizia va in gol la solidarietà

Da diversi anni è diventata l’occasione per una lacrima e un sorriso. Insieme nel ricordo di tanti amici che se ne sono andati troppo presto ma che hanno lasciato un segno non soltanto negli affetti dei loro famigliari. La partita di calcio in programma sabato 19 alle 18.30 allo stadio “Miro Luperi“ da diversi anni, oltre all’opportunità di stare insieme e salutare i parenti delle persone ricordate, offre l’occasione di sostenere progetti sociali e aiutare associazioni del territorio. Questa edizione sarà invece dedicata a “Gaslini Insieme“, l’associazione legata ai progetti dell’ospedale pediatrico del capoluogo ligure. Il ricavato delle offerte raccolte nel corso della partita, nella successiva cena organizzata dalla Colomba al centro sociale di Bradia e in diversi locali della città dove verranno posizionati nei prossimi giorni contenitori indicanti la finalità dell’iniziativa, verrà destinato al Gaslini che ha autorizzato l’utilizzo del logo. Un impegno che è stato possibile grazie all’impegno di Stefano Lodovici, Andrea Grasso Peroni, Andrea Bedini e Andrea Dell’Olio oltre che del Comune di Sarzana che ha patrocinato l’evento su indicazione alla sindaca Cristina Ponzanelli dell’assessore ai servizi sociali Sara Viola. Appena ricevuto il via libera all’operazione di beneficenza la macchina dell’organizzazione si è messa in moto.

"Un ringraziamento a tutte le persone che contribuiscono a dare continuità a questo appuntamento – ha sottolineato Stefano Lodovici – all’amministrazione comunale, alla società Tarros Sarzanese, associazione La Colomba e Marco Baruzzo". All’iniziativa saranno invitate tutte le associazioni oltre che gli sportivi e cittadini. Sarà presente come sempre anche una delegazione dell’associazione “Amici del Giacò“ di Castelnuovo Magra guidata dal presidente Lorenzo Moretti che con grande disponibilità contribuisce alle finalità della giornata. La partita è aperta a tutti gli appassionati che abbiano voglia di mettersi alla prova rincorrendo un pallone sul prato verde dello stadio sarzanese. Verranno ricordati alla presenza dei famigliari gli amici Roberto Lodovici, Luca Scattina, Diego Giannone, Riccardo Baldoni, Dante Di Memmo, Riccardo Bertone, Alessandro Rossi, Paolo Guelfi ai quali è dedicato l’appuntamento. Dopo l’incontro e la raccolta si potrà partecipare, anche i non calciatori, alla cena prevista al centro sociale della Bradia gestito dalla cooperativa sociale “I ragazzi della luna“ e organizzata dall’associazione La Colomba. Anche in questo caso verrà aperta una raccolta fondi. Proprio nei giorni scorsi la sindaca Cristina Ponzanelli ha firmato la concessione del patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo dello stemma della città di Sarzana auspicando la riuscita dell’iniziativa capace di coniugare la passione per lo sport, solidarietà e senso di appartenenza alla comunità. La prima cittadina sarà presente sabato 19 luglio allo stadio comunale insieme all’assessore Sara Viola.

Massimo Merluzzi