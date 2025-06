Arcola Scoperta discarica abusiva, multe salate in arrivo a due incivili

I movimenti sospetti erano stati notati nelle vicinanze del parcheggio delle scuole medie di Ressora. E grazie alle segnalazioni degli abitanti, sono stati indivisuati i responsabili di una discarica abusiva. Da giorni c’era un insolito via-vai serale nel piazzale nelle vicinanze del plesso scolastico, luogo inconsueto per l’abbandono di rifiuti. Raccolte le varie segnalazioni, polizia locale e Cooperativa Maris hanno programmato un controllo congiunto l’altra mattina. Durante il sopralluogo (insieme alle Guardie ecologiche volontarie, che da alcuni mesi collaborano il Comune di Arcola) sono stati trovati abbandonati una serie di sacchi e di materiale di ogni genere. E’ stata quindi rimossa la discarica abusiva e trovati indizi che porteranno all’elevazione di sanzioni nei confronti di due cittadini arcolani che hanno incautamente abbandonato rifiuti in un luogo pubblico, infrangendo le regole del rispetto dell’ambiente. Sul posto è intervenuto anche il vicesindaco Gianluca Tinfena: "Ringrazio i cittadini che ci hanno prontamente segnalato una situazione di incuria causata da incivili. Ancora una volta la sinergia tra polizia locale, Gev, ufficio ambiente, Iren e Maris ha portato all’individuazione dei responsabili e alla conseguente pulizia del luogo. È giusto dare un segnale forte: chi sbaglia e inquina va punito". Tutto il territorio, non solo le zone critiche, sarà ora monitorato, in vista dell’inizio dell’estate: la polizia locale si è dotata anche di nuove fototrappole per intensificare i controlli. Proprio in relazione al settore ambiente e contrasto degli abbandoni, il Comune ha organizzato insieme all’assessore Stefano Tabone un incontro con la cittadinanza mirato alla sicurezza e a una task force contro le discariche abusive in sinergia con i neoeletti comitati di zona che hanno preso con impegno il ruolo di ’sentinelle del territorio’

Cristina Guala