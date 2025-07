Secondo ’cencio’ di fila per L’Abbaino La Brizza

Un gol di Cappellini nel primo tempo, seguito da un acuto di Di Biase nel seconda. Ed il Rione L’Abbaino La Brizza può esultare, laureandosi campione e conquistando il Cencio per la seconda volta di fila. E’ il verdetto emesso dall’edizione 2025 del Torneo dei Rioni di Serravalle, chiusasi pochi giorni fa nella cornice offerta da piazza Vittorio Veneto a Casalguidi (che ha ospitato le sfide tra le varie squadre partecipanti). Entrambe le contendenti si erano qualificate all’ultimo atto vincendo tutte e quattro le partite e rifilando un sonoro 5-2 alle rivali in semifinale: L’Abbaino La Brizza aveva annichilito il Rione Casale Centro, mentre il Rione Catavoli aveva fatto lo stesso superando il Rione Ponte Stella Bottegaccia Vinacciano.

L’Abbaino La Brizza – Catavoli ha quindi messo di fronte quelle che si erano segnalate come le due migliori compagini della kermesse. E a prevalere sono stati i primi, imponendosi per 2-0 davanti ad un incontro comunque equilibrato e svoltosi davanti ad una buona cornice di pubblico. La "finalina" è invece stata vinta dal Ponte Stella Bottegaccia Vinacciano, che si è piazzato al terzo posto.

Assegnati anche i premi individuali, con Filippo Cappellini laureatosi capocannoniere del torneo. Coronando così il "jackpot" dei vincitori, capaci di aggiudicarsi tutte e cinque le partite disputare e di incassare solamente cinque reti nell’arco di tutta la competizione. L’Abbaino La Brizza ha così bissato il successo ottenuto lo scorso anno, vincendo due edizioni in altrettanti anni. E su questa basi si proporrà come squadra da battere anche per il 2026.

Giovanni Fiorentino