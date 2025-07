Porta fuori il cane, donna colpita da un grosso ramo sulla schiena: portata in ospedale, codice rosso

Firenze, 3 luglio 2025 – Colpita da un grosso ramo che le è caduto sulla schiena. E' la disavventura vissuta ieri, mercoledì 2 luglio, da una donna di 54 anni che, in zona Argingrosso all'Isolotto, stava portando a spasso il cane.

La donna, poco dopo le 22.30 è passata sotto a un pino reduce ieri, come tutto il verde di Firenze, della forza del vento e della pioggia. In quel momento uno dei rami della pianta si è staccato e l'ha colpita sulla schiena mentre il cane è rimasto illeso. La 54enne è stata soccorsa e portata in ospedale in codice rosso. In base al primo bollettino sanitario non è in pericolo di vita, ma ha riportato la frattura di alcune costole e sono in corso ulteriori accertamenti per capire se ci siano altre lesioni.

Decine tra alberi e rami caduti a Firenze nel pomeriggio del 2 luglio. Numerosi interventi dei vigili del fuoco

Sono stati minuti difficili quelli vissuti ieri dalla città e dall’hinterland (Firenze sud, Bagno a Ripoli, Chianti, Impruneta, San Casciano, Campi Bisenzio) a causa della violenta tempesta che si è scatenata. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per rimuovere gli alberi e i rami caduti o pericolanti. Decine e decine le segnalazioni che sono arrivate, come decine sono gli alberi caduti, alcuni anche sopra le auto.