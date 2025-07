Alberi pericolanti a Firenze, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte dopo la tempesta

Firenze, 3 luglio 2025 – Una notte intera di lavoro. Il comando dei vigili del fuoco di Firenze è stato attivo tutta la notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 luglio, dopo la tempesta di acqua e vento che ha attraversato la città nel pomeriggio del 2, intorno alle 15. Un cambio repentino del meteo. Era stata una mattinata torrida nel capoluogo, poi nel pomeriggio è cambiato tutto.

La Regione aveva in tutta fretta prodotto un avviso di allerta gialla anche per Firenze, proprio per questo cambio repentino del tempo che era stato intuito dai meteorologi. E dunque Firenze è stata attraversata da una forte perturbazione. Stessa cosa anche per la Città Metropolitana.

Un momento degli interventi dei vigili del fuoco a Firenze e provincia

Sono decine in tutto gli alberi caduti, alcuni anche sopra le auto. E la colpa di questa perturbazione violenta è anche della temperatura della superficie del mare, sempre più caldo in questa estate torrida, cosa che crea un forte contrasto in caso di arrivo di aria fredda. Gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a Firenze e provincia dalle 15 del 2 luglio sono stati 62.

Due momenti degli interventi dei vigili del fuoco tra Firenze e la Città Metropolitana a causa del maltempo di mercoledì 2 luglio

In mattinata erano sette gli interventi in corso e ne rimanevano da evadere 23. Un lungo lavoro dunque per mettere in sicurezza le zone maggiormente colpite. Tanti i rami pericolanti anche di piante piuttosto grandi, che hanno richiesto la massima cautela. Oggi le previsioni per Firenze parlano di meteo sereno o poco nuvoloso. In Toscana ci si aspetta qualche precipitazione sui rilievi appenninici nel pomeriggio.