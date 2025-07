Tramvia Firenze, al via nuovo cantiere su lungarno Pecori Giraldi

Firenze, 3 luglio 2025 - Procedono a Firenze i lavori per la realizzazione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli (Firenze). Dalle ore 21 del 4 luglio è in programma l'avvio del nuovo nuovo cantiere in lungarno Pecori Giraldi in prosecuzione con quello in corso su viale Giovine Italia e piazza Piave con occupazione del tratto fino a Ponte di San Niccolò. Tale cantiere, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, avrà un'estensione di 200 metri. La durata dei lavori è di 37 settimane, con interventi lato Arno, lato caserma, al centro della carreggiata. In generale l'intervento prevede la realizzazione della sede tranviaria in continuità con i binari di viale Giovine Italia e quindi nella carreggiata di lungarno Pecori Giraldi in prossimità della Caserma Baldissera. Il cantiere si sviluppa fin dall’inizio sull’intero tratto tra piazza Piave e viale Amendola traslando con l’avanzamento dei lavori. Oltre alla posa dei binari, sono previsti interventi sui sottoservizi come l’acquedotto, il rifacimento dell’illuminazione pubblica e le sistemazioni urbane. Durante le varie fasi del cantiere saranno garantite almeno tre corsie per la circolazione e le svolte su viale Amendola e il Ponte di San Niccolò.

Fase 1: cantiere lato Arno, durata 10 settimane - Saranno effettuati lavori sui sottoservizi e realizzati i pali della linea di contatto per l’alimentazione dei tram. Previsto l’avvio anche delle lavorazioni per il nuovo impianto di illuminazione pubblica e le sistemazioni urbane. La viabilità sarà garantita da tre corsie di marcia tra il controviale adiacente alla caserma e il cantiere.

Fase 2: cantiere sul controviale lato caserma, durata 12 settimane - Dopo il ribaltamento del cantiere sul controviale lato caserma continueranno i lavori sui sottoservizi, l’illuminazione pubblica, i pali della linea di contatto e le sistemazioni urbane. La viabilità avrà a disposizione l’intera carreggiata dove sarà realizzato uno spartitraffico per delimitare la corsia diretta in viale Amendola (direzione piazza Beccaria) rispetto alle altre corsie che proseguiranno a diritto o svolteranno sul Ponte di San Niccolò (due per ogni direttrice).

Fase 3: cantiere al centro carreggiata, durata 14 settimane parzialmente in sovrapposizione con la fase 2 - Il cantiere si sposta al centro del lungarno per la realizzazione della sede tranviaria compreso l’armamento e le sistemazioni urbane. Questa fase si sovrapporrà in parte con la fase precedente: per poco più di 4 settimane il cantiere centrale avanzerà via via che sarà smontata la precedente cantierizzazione sul controviale lato caserma. Le corsie per la viabilità saranno 3 o 5 a seconda della configurazione del cantiere, garantite tutte le direzioni.

Fase 4: cantiere al centro carreggiata, durata 4 settimane - Nell’ultima fase i lavori si concentreranno sul completamento delle attività di finitura della sede tranviaria (tra cui la pavimentazione) con opere a verde e opere tecnologiche. La viabilità sarà nella configurazione a tramvia funzionante, ovvero una corsia per la svolta su viale Amendola, una per quella verso Ponte di San Niccolò e le altre per la prosecuzione a diritto su lungarno del Tempio.