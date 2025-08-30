Tramvia, inizia la posa dei binari in viale Giannotti. Ecco come cambia la viabilità

Firenze, 30 agosto 2025 – Proseguono a Firenze i lavori per realizzare la linea tranviaria per Bagno a Ripoli. In viale Giannotti la prossima settimana inizia la posa dei binari nel tratto via Traversari-via Bandino.

Le operazioni saranno effettuate di notte, dalle 22 alle 5: da lunedì primo settembre a mercoledì 3 è in programma il getto del calcestruzzo; la settimana successiva, da lunedì 8 a mercoledì 11 sarà la volta della posa delle rotaie; e infine da lunedì 15 a mercoledì 18 settembre ancora il getto del calcestruzzo e la realizzazione dei cordoli.

Dal punto di vista della circolazione i provvedimenti saranno sempre gli stessi: la chiusura della corsia di ingresso città di viale Giannotti a partire da via Erbosa e fino a via Ser Lapo Mazzei. Chiusa anche via del Bandino (da via Datini a viale Giannotti) mentre in via Datini sarà revocata la corsia preferenziale. I veicoli provenienti da viale Europa e diretti verso il centro città saranno indirizzati su via Datini-via Ser Lapo Mazzei. Per quanto riguarda il cantiere G2 in viale Europa (tra via Olanda e via Cimitero del Pino) viene prorogata fino al 3 settembre la chiusura delle rampe di collegamento tra il viadotto Marco Polo e viale Europa.