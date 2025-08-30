Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
Cronaca
Tramvia, inizia la posa dei binari in viale Giannotti. Ecco come cambia la viabilità
30 ago 2025
REDAZIONE FIRENZE
Tramvia, inizia la posa dei binari in viale Giannotti. Ecco come cambia la viabilità

Le operazioni saranno effettuate di notte, dalle 22 alle 5. Per quanto riguarda il cantiere in viale Europa (tra via Olanda e via Cimitero del Pino) viene prorogata fino al 3 settembre la chiusura delle rampe di collegamento tra il viadotto Marco Polo e viale Europa

Il cantiere della tramvia in viale Giannotti (Foto Marco Mori/New Press Photo)

Il cantiere della tramvia in viale Giannotti (Foto Marco Mori/New Press Photo)

Firenze, 30 agosto 2025 – Proseguono a Firenze i lavori per realizzare la linea tranviaria per Bagno a Ripoli. In viale Giannotti la prossima settimana inizia la posa dei binari nel tratto via Traversari-via Bandino.

Le operazioni saranno effettuate di notte, dalle 22 alle 5: da lunedì primo settembre a mercoledì 3 è in programma il getto del calcestruzzo; la settimana successiva, da lunedì 8 a mercoledì 11 sarà la volta della posa delle rotaie; e infine da lunedì 15 a mercoledì 18 settembre ancora il getto del calcestruzzo e la realizzazione dei cordoli.

Dal punto di vista della circolazione i provvedimenti saranno sempre gli stessi: la chiusura della corsia di ingresso città di viale Giannotti a partire da via Erbosa e fino a via Ser Lapo Mazzei. Chiusa anche via del Bandino (da via Datini a viale Giannotti) mentre in via Datini sarà revocata la corsia preferenziale. I veicoli provenienti da viale Europa e diretti verso il centro città saranno indirizzati su via Datini-via Ser Lapo Mazzei. Per quanto riguarda il cantiere G2 in viale Europa (tra via Olanda e via Cimitero del Pino) viene prorogata fino al 3 settembre la chiusura delle rampe di collegamento tra il viadotto Marco Polo e viale Europa.

