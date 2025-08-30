Forte temporale su Firenze, in corso l’allerta gialla su buona parte della Toscana

Firenze, 30 agosto 2025 – Forte temporale su Firenze iniziato intorno alle 16.30 di sabato 30 agosto. Dopo una mattinata ugualmente instabile che aveva portato a rovesci, il pomeriggio ha visto altra pioggia cadere in maniera copiosa sulla città. Sulla Toscana era stata diramata in maniera repentina una nuova allerta gialla intorno all’ora di pranzo di sabato.

Allerta per temporali e rischio idrogeologico valida per tutta la Toscana interna, con diverse province interessate tra cui appunto anche Firenze. E il temporale ha dunque investito il capoluogo nel pomeriggio. Sono stati segnalati problemi nel sottopasso del Gignoro, che si è allagato.

Il forte temporale sulla città di Firenze. Su buona parte della Toscana è in corso un'allerta gialla

Protezione Civile dunque in allerta per eventuali criticità e allagameni di strade. Il tempo dovrebbe migliorare nella giornata di domenica, con ampie schiarite e cielo poco nuvoloso. La prossima settimana dovrebbe tornare anche un caldo più marcato, con temperature massime che potrebbero andare intorno o anche oltre i 30 gradi.

"Perturbazione in transito sulla Toscana – dice la Regione –. La sala unificata della Protezione civile ha emesso in mattinata un nuovo avviso di vigilanza meteorologica. Pioggia e rovesci si sono spostati nell’area interna della regione: interessate da codice giallo nel pomeriggio di sabato 30 agosto, per rischio temporali e idrogeologico, la città metropolitana di Firenze e le province di Lucca, Siena, Pisa, Pistoia, Prato e Arezzo e parzialmente Livorno (con il territorio di Collesalvetti). Si consiglia di tenersi aggiornati sull’evoluzione delle condizioni e fare attenzione alle attività all’aperto, in particolare nell’attraversamento di ponti e guadi, sottopassi e zone di bonifiche, oltre che nei tratti esposti a frane e caduta di massi. I fenomeni, anche intensi ma localizzati, sono comunque in attenuazione. Per la mattina di domenica 31 agosto è previsto cielo sereno o poco nuvoloso”.