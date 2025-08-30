Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Muore dopo furtoGratta e vinciMatteo RenziBike sharing chiudeCubo neroOlio produzione
Acquista il giornale
CronacaAncora una persona investita sui binari: Firenze, un uomo soccorso in codice rosso
30 ago 2025
REDAZIONE FIRENZE
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Ancora una persona investita sui binari: Firenze, un uomo soccorso in codice rosso

Ancora una persona investita sui binari: Firenze, un uomo soccorso in codice rosso

Dopo l’episodio di venerdì in provincia di Livorno, stavolta accade a Calenzano: il ferito è stato portato all’ospedale di Careggi. Problemi per la circolazione tra le 13 e le 15, poi la situazione si è via via normalizzata

La Polfer in azione in una foto di repertorio. Il ferimento della persona ha provocato disagi sul nodo ferroviario fiorentino

La Polfer in azione in una foto di repertorio. Il ferimento della persona ha provocato disagi sul nodo ferroviario fiorentino

Per approfondire:

Calenzano, 30 agosto 2025 – Investito da un treno vicino a Firenze un uomo, che è sopravvissuto all'impatto pur rimanendo gravemente ferito lungo i binari della stazione di Pratignone, a Calenzano.

L'incidente ha causato il blocco della circolazione dei treni regionali, che è rimasta completamente ferma dalle 13,15 tra Firenze Castello e Prato Centrale. Sul posto per accertamenti c'è l'autorità giudiziaria. Il ferito è stato portato in codice rosso all'ospedale di Careggi.

La circolazione poi è ripartita - ma su un solo binario - attorno alle 15,15, con ritardi e limitazioni per i convogli lungo le linee Firenze-Viareggio e Montevarchi-Pistoia. Anche ieri si era verificato un incidente sui binari, nel Livornese, tra Bolgheri e Cecina, con due persone che camminavano vicino ai binari rimaste superstiti benché ferite e con la circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Tirrenica.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata