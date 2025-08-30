Ancora una persona investita sui binari: Firenze, un uomo soccorso in codice rosso

Calenzano, 30 agosto 2025 – Investito da un treno vicino a Firenze un uomo, che è sopravvissuto all'impatto pur rimanendo gravemente ferito lungo i binari della stazione di Pratignone, a Calenzano.

L'incidente ha causato il blocco della circolazione dei treni regionali, che è rimasta completamente ferma dalle 13,15 tra Firenze Castello e Prato Centrale. Sul posto per accertamenti c'è l'autorità giudiziaria. Il ferito è stato portato in codice rosso all'ospedale di Careggi.

La circolazione poi è ripartita - ma su un solo binario - attorno alle 15,15, con ritardi e limitazioni per i convogli lungo le linee Firenze-Viareggio e Montevarchi-Pistoia. Anche ieri si era verificato un incidente sui binari, nel Livornese, tra Bolgheri e Cecina, con due persone che camminavano vicino ai binari rimaste superstiti benché ferite e con la circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Tirrenica.