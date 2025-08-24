Persona investita da un treno, circolazione sospesa e disagi tra Pisa e Torre del Lago

Pisa, 25 agosto 2025 – La circolazione ferroviaria sulla linea tra Torre del Lago Puccini e Pisa è stata sospesa a partire dalle 19:55 di ieri per consentire gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria, dopo l’investimento – non mortale – di una persona lungo i binari.
L’episodio ha causato ritardi e disagi su tutta la tratta, coinvolgendo treni ad Alta Velocità, Intercity e Regionali. Il convoglio interessato, un Intercity partito da Milano Centrale e diretto a Livorno, è stato costretto a terminare la corsa alla stazione di Viareggio.
I passeggeri a bordo hanno potuto proseguire il viaggio a bordo di un altro treno messo a disposizione. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni della persona investita, mentre il traffico ferroviario resta rallentato in attesa del ripristino completo della circolazione.
In aggiornamento