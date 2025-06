Estate senza treni, stop in arrivo: torna il servizio sostitutivo in bus

Montecatini, 4 giugno 2025 – Ancora un’estate senza treni, in attesa del completamento definitivo dei lavori lungo la linea ferroviaria tra Pistoia e Montecatini. L’intervento lungo la tratta, che sarà completato entro la prima metà di settembre, garantirà una migliore regolarità della circolazione, con un ampliamento del servizio offerto. Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini sarà sospesa da domenica 8 giugno a domenica 7 settembre.

In questi mesi, saranno svolte le attività per la messa in servizio della nuova galleria di Serravalle e dei piazzali di emergenza realizzati agli imbocchi, con i relativi sistemi di sicurezza, oltre che della galleria di esodo intermedia. Sarà completato il nuovo ponte a doppio binario sul torrente Nievole. Le opere civili, di armamento, trazione elettrica, sicurezza e segnalamento dei binari e degli impianti della galleria saranno collegate a quelle dei tratti già realizzati, sul lato Pistoia e sul lato Montecatini Terme. Sarà avviata la realizzazione della nuova rotatoria sulla strada regionale 435 nel comune di Pistoia, mentre nel comune di Serravalle Pistoiese proseguiranno i lavori sul torrente Stella per la realizzazione delle opere di sistemazione in alveo e delle relative vasche di espansione. Saranno circa 250 le maestranze di RFI e delle ditte appaltatrici impegnate durante l’interruzione con 80 mezzi d’opera nei diversi cantieri fissi e mobili.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, sono già state previste corse con bus tra le stazioni di Pistoia e Montecatini Terme effettuate via Autostrada A11, che non prevedono la fermata di Serravalle Pistoiese. A questi saranno aggiunti ulteriori servizi bus nelle fasce pendolari tra Pistoia e Lucca e tra Pescia-Pistoia-Firenze.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida. Per informazioni e dettagli si può contattare il sito www.trenitalia.com, la App di Trenitalia oppure contattare il call center gratuito 800892021. Un’opera tanto attesa sul territorio della Valdinievole e del resto della provincia si avvia così a essere conclusa, agganciando in maniera considerevole Montecatini all’area metropolitana di Firenze.

