Il trionfo rossoverde. Il palio va al Drago. Un successo che vale la vetta dell’albo d’oro

Il Drago è tornato a ruggire. Dopo un’attesa lunga dieci anni, il Rione di Porta Carratica è tornato a dominare la scena nella categoria Seniores del Palio dei Rioni di Pistoia, sollevando il trofeo per la prima volta dal 2015 e staccando il Leon d’Oro in vetta all’albo d’oro con quindici successi complessivi. Un trionfo che è arrivato con la vittoria per 2-0 ai danni del Grifone, al secondo ko di fila, nella finale disputata martedì sera allo stadio Marcello Melani. Curiosamente, l’ultimo successo era arrivato proprio contro il Rione di Porta al Borgo: un cerchio che si chiude e sul quale c’è anche la firma di Alberto Tuci, dirigente responsabile dei rossoverdi: "La missione è compiuta, ce l’abbiamo fatta – afferma –. Il nostro obiettivo, ormai da un decennio, era quello di staccare nell’albo dei successi il Leon d’Oro, eterna rivale degli anni Settanta e Ottanta. Abbiamo dovuto aspettare qualche anno ma la gioia per questo successo è enorme. Un grazie di cuore va ai giocatori, allo staff e a mister Capecchi, che era in panchina anche nel 2015".

Il rione rossoverde, oltre al successo di squadra, ha fatto incetta anche di riconoscimenti individuali: Jacopo Pagnini è stato premiato come miglior portiere, Andrea De Simone come capocannoniere, Matteo Capecchi come miglior allenatore e Neri Melani ha ricevuto il titolo di miglior giocatore del torneo. Un poker che certifica la supremazia del Drago in questa edizione. Grande delusione invece per il Grifone, che aveva raggiunto il prestigioso traguardo della sesta finale consecutiva ma, come un anno fa contro il Cervo Bianco, è stato costretto ad arrendersi sul più bello a causa di un secondo tempo decisamente sottotono.

Nel primo tempo infatti i biancorossi avevano approcciato meglio la finale, rendendosi subito pericolosi con Compagnone e collezionando numerosi tiri dalla bandierina. Al cospetto di un Drago molto bravo a difendersi ma capace solo di pungere in contropiede, il Grifone di Ginanni aveva tenuto bene il campo, sprecando anche una ghiotta chance con Cerretini nel finale di primo tempo. Nella ripresa però è cambiato completamente il copione della partita e il Drago, rientrato alla grande dopo l’intervallo, ha piazzato nel giro di pochi minuti le due zampate che sono valse la vittoria. Al 2’ è stato Dani a bucare Marini con un rasoterra da fuori area, mentre al minuto 8 a trovare la via del gol ci ha pensato De Simone, che di testa ha concretizzato un ottimo assist da sinistra di Fedi.

Un trionfo che riaccende l’entusiasmo dalle parti di Porta Carratica in vista delle finali giovanili in programma, sempre al Melani, il prossimo 10 luglio quando scenderanno in campo le categorie Esordienti, Giovanissimi e Allievi. In attesa del grande appuntamento della Giostra dell’Orso del 25 luglio che chiuderà gli eventi sportivi del luglio pistoiese.

Michele Flori