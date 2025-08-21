Ecco i civici per Tomasi: "’È ora’ di cambiare". Raso e Torresi candidati

Ci sono il logo e il claim: "È ora". La lista civica ’per Alessandro Tomasi presidente’ (con dicitura inserita nel simbolo, decisione che è stata fonte di non poche polemiche tra gli alleati nelle ultime ore) lancia la grafica e punta le diecimila firme utili per presentare le liste. Insomma, la macchina civica per la corsa del sindaco di Pistoia alla presidenza della Toscana si è messa in moto, anche se ancora Tomasi – incredibile ma vero –non è stato ufficializzato dal centrodestra. Certo, ormai manca solo l’investitura formale, per la quale, sussurrano dal centrodestra, è questione di giorni (il disco verde sarebbe atteso per l’inizio della prossima settimana, ndr).

Così, nell’attesa, i civici pro Tomasi si portano avanti: "In questa tornata elettorale si può cambiare dopo 55 anni di potere senza alternanza democratica. È ora di farlo. Per iniziare a decidere, a investire, a dare una guida chiara per la Toscana, per il suo sviluppo economico, per le infrastrutture su cui da anni mancano progetti e investimenti, per una sanità pubblica che tagli gli sprechi e investa sui servizi, senza più mettere le mani nelle tasche dei cittadini come ha fatto il governatore uscente con l’Irpef", dicono dal comitato. L’obiettivo è "entrare in Consiglio regionale" per diventare "quel presidio civico per le istanze di tutti i toscani che fino ad oggi è mancato". Il movimento, aggiungono, "arricchisce la coalizione di centrodestra" e "ha subito raccolto persone impegnate nello sport e nel sociale, professionisti, medici, amministratori di territorio. Tra cui tanti delusi del centrosinistra".

Per quanto riguarda la provincia di Pistoia, il referente di Pistoia sarà Fabio Raso, che sarà anche capolista nel listino per dei candidati per il consiglio regionale. Al suo fianco, pronta Ambra Torresi. "La squadra è quasi del tutto definita – ammette Raso – e sarà puramente civica: nessun candidato avrà tessere di partito. A breve – aggiunge – partiremo con la raccolta firme sul territorio: non c’è tempo da perdere".

Fabio Raso, imprenditore nel settore della ristorazione, originario di Sapri, è al suo secondo mandato come consigliere comunale di Pistoia, eletto con la lista civica "Avanti Pistoia – Per Ale Tomasi Sindaco" (della quale è capogruppo). Attualmente è presidente della commissione bilancio.

Ambra Torresi, trentenne di professione avvocato, nell’ultima tornata di amministrative si è candidata a sindaco con la lista civica Agliana al Centro. Successivamente, è entrata nella giunta Benesperi come assessore al bilancio. Gli altri quattro nomi che comporranno la lista faranno riferimento alle altre zone del territorio provinciale, per garantire la massima copertura.

Alessandro Benigni