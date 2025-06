Anda e Bola rischia l’esclusione. Tale e quale a un passo dal rientro

Primo atto del Palio delle quattro verdi. Finora contorto, combattuto a colpi di fioretto dietro le quinte, da capitani e fantini. Con qualche sorpresa, sennò non sarebbe Palio. Siccome il cavallo "condiziona tutto", l’hanno ripetuto allo sfinimento nelle interviste, c’era attesa dopo la novità delle verifiche fatte dai veterinari nell’Entrone post prove all’alba del 27, per capire se il loro giudizio avrebbe scombussolato il castello di strategie costruito.

Alla tratta vanno in 35 oggi, dopo le batterie fatte dai capitani inserendo magari nella prima tutti i nomi che vorrebbero sicuramente nel lotto. In modo che facciano un galoppo senza stress per evitare defezioni che potrebbero poi far saltare i conti. Ed intrigare pericolosamente tutto. L’unica sorpresa nella lista è stata l’eliminazione di Ungaros, che all’alba aveva ’volato’ sul tufo entrando nell’occhio. Via anche Veranu per una lieve ferita allo zoccolo emersa subito ma che non pregiudica il Palio dell’Assunta. Fuori anche Diamante grigio, finora osservato per il debutto.

Restano comunque cavalli con cui le Contrade possono giocarsela per conquistare il Drappellone color terra di Siena di Riccardo Manganelli. A partire da Anda e Bola. Ma il forfait di Benitos per un infortunio nel paddock probabilmente farà scattare il cartellino rosso dei capitani anche per lui. Chi potrebbe allora andare al canape stasera nella prima prova? Ares Elce, tutti e due i Palii corsi nel 2024, i vittoriosi Zio Frac (Drago 2022 e Oca 2023) e Tale e quale (Giraffa 2019). Dentro Zenis, Viso d’angelo e Comancio. C’è chi vedrebbe bene anche Arestetulesu, non tutti però sono d’accordo, così come Canarinu.

Otto con un paio di inserimenti a partire da Dorotea Dimmonia, un altro fra Diodoro, Diosu, Donrodrigo, si era parlato anche di Duce. Ammesso che non si vada a ripescare un nome come Volpino che in provincia si è comportato bene o l’esperienza di Unamore. "Un lotto dove nessuno deve essere escluso già il 29", la parola d’ordine dei capitani. Vedremo se, alla fine, sarà davvero così.

La.Valde