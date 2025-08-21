Masgalano offerto dai palcaioli. Vince ancora la comparsa della Torre

Il Masgalano 2025, il premio alla migliore fra le comparse delle diciassette Contrade per eleganza, dignità di portamento e coordinazione nel corso del corteo storico che precede sia la Carriera di luglio che quella di agosto, è andato alla Contrada della Torre. Dunque per il terzo anno consecutivo visto che lo aveva vinto anche nel 2024 e nel 2023. Ha ottenuto dalla commissione presieduta da Giovanni Sportoletti (nella foto) 80 punti, contro i 677 della Chiocciola, seconda, e il 675 dell’Istrice, terza.

Il premio, realizzato da Laura Brocchi, era stato presentato dal direttore dell’Archivio di Stato di Siena, Cinzia Cardinali, ed offerto quest’anno dall’Associazione Storica Palcaioli di Siena e dall’Associazione Palcaioli Senesi. Laura Brocchi, che è tra l’altro della Torre, ha ideato e realizzato un bacile in argento battuto a mano, concavo, di forma rettangolare e sviluppato in altezza, che richiama la forma tradizionale del bacile storico. La superficie in argento è lavorata a sbalzo e decorata a punzone. Al centro un nastro orizzontale in rame modellato, che rappresenta la committenza collettiva delle due Associazioni che hanno offerto l’opera: non una singola figura, ma un insieme, identificabile attraverso il servizio prestato nell’allestimento e nella gestione dei palchi.