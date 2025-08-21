La storia a piccoli passi

CronacaMasgalano offerto dai palcaioli. Vince ancora la comparsa della Torre
21 ago 2025
REDAZIONE SIENA
  4. Masgalano offerto dai palcaioli. Vince ancora la comparsa della Torre

Masgalano offerto dai palcaioli. Vince ancora la comparsa della Torre

Il Masgalano 2025, il premio alla migliore fra le comparse delle diciassette Contrade per eleganza, dignità di portamento e coordinazione nel corso del corteo storico che precede sia la Carriera di luglio che quella di agosto, è andato alla Contrada della Torre. Dunque per il terzo anno consecutivo visto che lo aveva vinto anche nel 2024 e nel 2023. Ha ottenuto dalla commissione presieduta da Giovanni Sportoletti (nella foto) 80 punti, contro i 677 della Chiocciola, seconda, e il 675 dell’Istrice, terza.

Il premio, realizzato da Laura Brocchi, era stato presentato dal direttore dell’Archivio di Stato di Siena, Cinzia Cardinali, ed offerto quest’anno dall’Associazione Storica Palcaioli di Siena e dall’Associazione Palcaioli Senesi. Laura Brocchi, che è tra l’altro della Torre, ha ideato e realizzato un bacile in argento battuto a mano, concavo, di forma rettangolare e sviluppato in altezza, che richiama la forma tradizionale del bacile storico. La superficie in argento è lavorata a sbalzo e decorata a punzone. Al centro un nastro orizzontale in rame modellato, che rappresenta la committenza collettiva delle due Associazioni che hanno offerto l’opera: non una singola figura, ma un insieme, identificabile attraverso il servizio prestato nell’allestimento e nella gestione dei palchi.

