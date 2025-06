Remorex e Anda subito al 29: "Nuove regole?"

E se alla fine dovessero essere messi nel lotto tanti esordienti? Fantapalio (per ora). Un’idea che i capitani non vogliono considerare, visto che concordano su un lotto di esperti con un paio di inserimenti. Sconcerto nelle scuderie ieri dopo la diffusione della lista. Ricapitolando: 116 presenti alle previsite, 103 promossi. Di cui 5 direttamente alla Tratta e 98 alle prove all’alba del 27 (con serio impegno, possono fare il Palio) e del 28 (i giovani). A turbare è stato che 4 nomi che avevano corso il 17 agosto 2024 dovranno passare sotto le forche caudine dei galoppi stamani all’alba: Ares Elce, Canarinu, Comancio e Veranu. Tutti già praticamente fra i dieci. Ma anche Ungaros e Criptha, sul tufo a luglio 2024, dovranno galoppare all’alba. Morale: uno scossone che ha creato grande scalpore nelle scuderie e fra i capitani. Anche perché, se era nota a tutti la regola che chi non ha corso da tanto in Piazza deve rifare la notte – per Tale e quale e Zio Frac era dunque scontato – non si capisce come mai invece Remorex (ultima Carriera agosto 2022) e lo stesso Anda e Bola (ultimo Palio 16 agosto 2023) siano andati direttamente alla Tratta nonostante non siano stati sul tufo da tempo. "Se ci sono nuove regole basta saperle", il mantra ieri fra gli addetti ai lavori. Per la cronaca, 13 i cavalli bocciati: Acqua rossa, Ardeglina, Benitos e Bonitas (entrambi per piccoli problemi certificati ma ad agosto ci saranno), Bombolina, Brivido sardo, Bryan de Marchesana, Carrasegare, Diarko, Doctor dancer, Dreheer, Figurino Riu e Flora riu. Stefano Paccagnini, proprietario di Bombolina, ha già scritto una pec al Comune per sapere come mai l’esclusione: "Mi sento di assicurare che questa storia avrà un seguito. Intanto attendo, senza fretta".

La.Valde.