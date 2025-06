Il sindaco: "Godiamoci la Festa". Oggi gli incontri con le rivali

"Visite dei cavalli in tre giornate perché, fortunatamente, c’è un lotto molto ampio che consentirà ai capitani di scegliere", rivendica il sindaco Nicoletta Fabio al Ceppo. Saluta i veterinari, con lei anche il comandante della polizia locale Alessandro Rossi. E aggiunge: "Massima fiducia nell’operato dell’équipe".

L’argomento principe in questi giorni è proprio la presenza di molti soggetti esperti.

"Dovrebbero sulla carta rappresentare una garanzia e anche un motivo di sicurezza in più. Peraltro siamo stati abituati in tempi, molto molto recenti, a delle sorprese importanti anche da parte di cavalli nuovi. Comunque conta l’esperienza in Piazza".

Sindaco, quando verranno fatti in Comune gli incontri con le rivali? Un passaggio ancora più delicato, anche alla luce del documento del Magistrato.

"Martedì pomeriggio (oggi, ndr), dopo quelli con deputati, ispettori, giudici della vincita".

Previsto qualche ospite di spicco per il Palio?

"Al momento non ho una lista definitiva. Sicuramente ci saranno personaggi interessanti ed importanti. Attenderei, però, anche alla luce di quella che è la situazione geopolitica del momento che necessita di qualche cautela".

C’è stato un incontro in prefettura proprio sulla questione sicurezza.

"Il Comitato si è svolto la scorsa settimana, oggi (ieri, ndr) c’è stata invece la riunione tecnica. Seguirà poi la commissione pubblico spettacolo. Non ho notizie di ulteriori passaggi, almeno per il momento".

Non sono mancate le polemiche dopo l’intervento in consiglio comunale nel quale il sindaco ha detto ’no’ a nuove piste e che il Comune si occupa di addestramento.

"Al consiglio ho detto che si parla di addestramento, non di corse che sono un’altra cosa. Non di competenza del Comune. Abbiamo tuttora in essere due piste, Mociano e Monticiano. Il consiglio comunale è anche un luogo particolare, dove si fa politica. Sono stata particolarmente tranchant perché l’ambiente mi sembrava quello adatto. Nulla vieta poi che, a settembre, anche ascoltando come peraltro ho sempre fatto, quelli che sono i vari interessati si possano fare delle valutazioni. Per migliorare anche il protocollo? Sono, se non quotidiane, almeno settimanali. Per l’anno in corso le bocce però sono ferme. Da settembre comincia la nuova stagione".

Si era parlato della possibilità di creare una pista piccola a Pian delle Fornaci.

"Non sono un tecnico. Per tali aspetti devo affidarmi a chi ha specifiche competenze. Puoddarsi che si valuti. Ma di una cosa resto fermamente convinta: Piazza è Piazza. Possiamo fare tutti gli avvicinamenti possibili ma è una location molto particolare. Anche l’atmosfera. L’approccio alla Piazza credo che sia diverso rispetto a Mociano, Pian delle Fornaci. Difficilmente riproducibile. Mi diranno poi i veterinari se sentono la necessità di creare una pista in più".

Un messaggio ai senesi in vista del Palio?

"Godiamocela. Capisco che ci sono tanti elementi che possono un pochino turbare, impensierire. Un momento della nostra identità che ha avuto un riconoscimento dal ministero della cultura. Siamo noi, cerchiamo di essere pronti e attenti ma anche di vivere con un minimo di spensieratezza"

I nuovi zucchini, un elemento di sicurezza.

"Non ho avuto notizia formale e ufficiale sulla possibilità fin dal Palio di luglio di adottare i nuovi zucchini. Vedremo. Per quanto riguarda la Tratta vengono utilizzati già da tempo".

