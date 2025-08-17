Il barbaresco vittorioso: "Viti ci ha dato una mano"

"Giuseppe è un professionista, in questo Palio esemplare. Come a luglio. Lo sapevo che quando ci fosse toccato un cavallo da corsa si sarebbe portato a casa noi", dice il barbaresco dei Servi Mattia Ermini coccolando Anda e Bola. Non correva il Palio dall’Assunta 2023. "Sì ma era preparatissimo, alla grande, da Massimo Milani. Il proprietario è diventato un amico della Contrada. Un’emozione indescrivibile".

Cosa ha detto Aldo Nerozzi che il ruolo di barbaresco l’ha ricoperto, anche da vittorioso? "E’ come uno di famiglia per me. Sto con lui tutti i giorni, s’è condiviso tante cose, delusioni. Ci s’è fatta a portarlo a casa. Ho ancora da vederlo, non vedo l’ora di abbracciarlo".

Una dedica? "In particolare ai veterinari e al terzo dottore che non c’è più ma lo porto sempre con me, Lorenzo Viti. Assegnazione, Palio, lui dall’anno scorso è qui con me perché non era un veterinario ma una persona di famiglia. Da lassù stasera (ieri, ndr) ci ha dato una grossa mano".

Pochi istanti e si materializza l’intera famiglia Westerman per festeggiare il cavallo in cui hanno sempre creduto tantissimo, acquistato da Gavino Sanna e preparato, come noto, da Milani. "Ha fatto tre giri speciali, bravissimo", le prime parole di Theodore Westerman che, durante le prove di notte, aveva espresso il desiderio di veder terminare i tre giri al barbero di famiglia. Che appartiene, in realtà, al fratello Harry Arthur Luis Westerman. "Benissimo, top", aggiunge. "La mentalità di questo fantino era una cosa incredibile – prosegue – perché ha fatto respirare il cavallo. Orgoglioso di questo momento perché volevo tantissimo questa gioia. Ho visto il Palio in palco ma negli ultimi metri sono scattato sul tufo, correndo".

"Ci credevo? Certo, eccome. L’idea di far fare alle Contrade i Palii con i cavalli migliori è per dare speranza ad un popolo, ecco. Vedere i contradaioli del Valdimontone in questi giorni è stato molto emozionante. Se pensi che sette anni fa ero un turista in questa città, non parlavo italiano, non conoscevo niente di Palio. Su sette Palii corsi ne abbiamo vinti tre", dice orgoglioso Theodore Westerman. E alla domanda su chi sarà il prossimo Anda e Bola di scuderia ribatte: "Ora ci dobbiamo godere questo Palio ma abbiamo materiale di prima qualità in scuderia". Dedica il successo "a mio fratello Harry".

La.Valde.