La star Madonna a Palazzo d’Elci. Poi la festa per il compleanno

Ha scelto di festeggiare a Siena il sessantasettesimo compleanno. Un compleanno, 16 agosto, nel giorno del Palio dedicato all’Assunta. La star Madonna, al secolo Louise Veronica Ciccone, è stata la grande star in Piazza del Campo. Scesa da un van in piazza Indipendenza, accompagnata da familiari, amici e dal fidanzato Akeem Morris, ha percorso a piedi duecento metri per entrare a Palazzo Pannocchieschi d’Elci dalle cui finestre, che danno proprio sul Campo, ha assistito alla carriera che ha visto la vittoria del Valdimontone con il cavallo Anda e Bola montato da Gingillo. La star indossava un cappello bianco a larga tesa, occhiali, vestito leggero estivo e borsa a tracolla. Abbigliamento informale che però non è bastato a confonderla fra la folla brulicante del giorno di Palio. Sempre scortata dalle guardie del corpo, Madonna era attesa in città. Si è affacciata più volte alla finestra, tenendo sulla bocca un foulard bianco con fiori azzurri, immancabili gli occhiali scuri. Al termine del Palio, la star è stata scortata all’Hotel Continental dove ha festeggiato con un gruppo ristretto di amici, il suo compleanno. Per l’occasione avrebbe prenotato un intero appartamento e fatto arrivare un catering con menù di vini e piatti tipici locali. Una serata esclusiva, stretta nella privacy, nell’unico hotel a 5 stelle della città, in via Banchi di Sopra a pochi passi da piazza Salimbeni. Tra le star al Palio anche Sting, il premio Oscar Eddie Redmayne, il ballerino Bolle e l’attore Carmine Recano.

R.S.